Kiên Giang: Phát hiện cơ sở kinh doanh tôm chứa tạp chất

Chiều tối ngày 11-3, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Kiên Giang, Phòng PC03 Công an tỉnh và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Kiên Giang phát hiện một cơ sở kinh doanh tôm chứa tạp chất agar tại ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương.

Đại diện cơ sở kinh doanh khai nhận toàn bộ số tôm nguyên liệu trên được thu mua từ người dân địa phương và đem bán lại để thu lợi.



Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ tang vật là 100 kg tôm thẻ chân trắng có chứa tạp chất agar. Ảnh: QLTT

Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ tang vật là 100 kg tôm thẻ chân trắng có chứa tạp chất agar.



Theo thông tin từ lực lượng QLTT, mục đích các đối tượng đưa tạp chất vào tôm nhằm làm tăng khối lượng, kích cỡ, thay đổi kết cấu tôm. Ngoài bột agar (hay còn gọi là bột rau câu), còn có CMC (chất làm đặc)... Lượng tạp chất tối đa được đưa vào tôm giao động từ 10% đến 20%.

Việc sử dụng tôm chứa tạp chất về lâu dài có thể gây hại đường tiêu hóa như ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy hoặc tích tụ các chất độc trong cơ thể gây bệnh mãn tính.

Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn mua thực phẩm là tôm nguyên liệu. Đồng thời khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để thẩm tra, xác minh, kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm.

Hiện vụ việc đang được Đội QLTT số 1 tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến tôm chứa tạp chất.