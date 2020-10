Long An: Xuất ngoại lao động được vay 150 triệu đồng

Chính sách này được nhiều ứng viên thực tập sinh (TTS) sang Nhật làm việc chia sẻ tại hội thảo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình phái cử người lao động Long An đi làm việc có thời hạn ở Nhật Bản. Gói này hỗ trợ với các hộ hoàn cảnh khó khăn có mong muốn xuất ngoại làm việc để cải thiện thu nhập, nâng cao kĩ năng tay nghề để trở về phục vụ quê hương.



Học viên tỉnh Long An tham gia chương trình đào tạo tiếng để sang Nhật làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Thời gian qua nguồn vốn vay trên địa bàn tỉnh Long An đối với người lao động xuất ngoại vẫn còn hạn chế nên nhiều thanh niên gia đình hoàn cảnh khó khăn có mong muốn xuất ngoại không đủ chi phí để tham gia các khóa học tiếng, học nghề và chi phí xuất cảnh.

Thậm chí, một số ứng viên quyết tâm xuất ngoại đã phỏng vấn trúng tuyển nhưng lại gặp khó khăn vốn để trang trãi các chi phí học tập, bồi dưỡng kiến thực, phí dịch vụ nên gác lại mong muốn xuất ngoại.



Ứng viên Nguyễn Kim Thoại, quê Long An cho hay chính vì nguồn vốn vay cho hoạt động xuất khẩu lao động còn hạn chế nên nhiều thanh niên đồng lứa không thể tham gia chương trình. Khi tỉnh Long An cho vay 150 triệu để xuất ngoại làm việc sẽ tạo nhiều cơ hội cho các gia đình có thêm cơ hội tiếp cận vốn, thêm cơ hội để thanh niên mở mang kiến thức, tập trung định hướng nghề nghiệp tương lại.

Ngoài Long An, hiện một số tỉnh, thành cả nước đã triển khai gói vay 150 triệu đồng đối với lao động xuất ngoại.



Đoàn công tác của tỉnh Long An đến thăm tìm hiểu mô hình hoạt động, đào tạo và đưa lao động sang Nhật làm việc tại Công ty TNHH Esuhai. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Lê Long Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Esuhai, cho biết hiện công ty có 740 đối tác tuyển dụng tại Nhật, trong đó chương trình TTS kĩ năng có 2.500 đơn tuyển/năm; chương trình chăm sóc cá nhân 550 đơn tuyển/năm; chương trình kĩ sư cao cấp hơn 450 đơn tuyển/năm. Ngoài ra, công ty còn triển khai chương trình du học và việc làm trong nước.

Trong năm năm qua, Công ty TNHH Esuhai đã đưa hơn 7.000 TTS và 457 kĩ sưu sang Nhật làm việc, riêng tỉnh Long An có 360 ứng viên. Trong đó có có 280 ứng viên đã xuất cảnh và 76 học viên đang tham gia các Chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Trung tâm Nhật ngữ Cải Tiến thuộc công ty.

Cùng đó, Công ty TNHH Esuhai và Trường Cao đẳng Long An kí kết hợp tác toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ liên kết đào tạo nghề, đào tạo tiếng Nhật, kỹ năng, tác phong làm việc theo phong cách Nhật Bản. Cùng đó, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho người lao động, học sinh sinh viên sau tốt nghiệp của trường Cao đẳng Long An nói riêng và thanh niên tỉnh Long An nói chung.