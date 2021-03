Lý do đại gia Thái Lan bất ngờ đổi tên Big C Việt Nam

Ngày 2-3, Tập đoàn Central Retail Việt Nam thuộc Tập đoàn Central Group (Thái Lan) chính thức cho biết: nhằm đem lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho khách hàng, hệ thống siêu thị Big C một thành viên của tập đoàn đang dần chuyển đổi với một diện mạo hoàn toàn mới, kèm với đó là cải tiến không gian mua sắm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo đó, từ ngày 1-3-2021, ba siêu thị Big C tại TP.HCM gồm Big C An Phú, Big C Thảo Điền và Big C Âu Cơ chính thức khoác lên mình diện mạo mới với tên gọi Tops Market.

Bốn siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) dự kiến vào quý 3 năm nay sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market.

Theo đại diện tập đoàn Central Retail Việt Nam, chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế đảm bảo ba tiêu chí là thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng; nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín; đặc biệt là dịch vụ khách hàng tận tâm.



Người tiêu dùng mua sắm tại Tops market Thảo Điền. Ảnh: TÚ UYÊN

Tập đoàn này cũng cho hay, từ cuối tháng 12-2020 đầu tháng 1-2021, đã có năm đại siêu thị Big C chuyển đổi thành đại siêu thị GO!.

Dự kiến, năm 2021, các đại siêu thị Big C khác sẽ lần lượt tái định vị và đổi tên thành đại siêu thị GO!

Bên cạnh việc chuyển đổi từ Big C sang GO!, trong năm 2020 tập đoàn Central Retail đầu tư xây dựng mới các đại siêu thị GO! Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột, Quảng Ngãi.

Được biết Tops Market là thương hiệu siêu thị hàng đầu ở Thái Lan thuộc tập đoàn Central Group. Trong khi đó, đại siêu thị Go! Mỹ Tho lần đầu tiên được tập đoàn Central Group Việt Nam đưa vào hoạt động tại Mỹ Tho năm 2018.

Thời điểm đó, tập đoàn Central Group cho biết tự hào giới thiệu một thương hiệu Việt Nam với tên gọi GO! phục vụ khách hàng Việt Nam, do người Việt Nam vận hành.

Năm 2016 tập đoàn Central Group đã công bố chuyển nhượng thành công hệ thống Big C Việt Nam từ tập đoàn Casino với giá trị 1,05 tỷ USD. Trước đó, thông tin cho biết sau khi thương vụ chuyển nhượng thành công, tập đoàn Central Group muốn hoàn tất việc đổi tên trong năm 2017 dù được sử dụng thương hiệu Big C trong 10 năm. Tính đến thời điểm này, tập đoàn Central Group đang sở hữu 32 đại siêu thị GO! và bảy siêu thị Tops Market trên toàn quốc.