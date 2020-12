'Ngân hàng cho vay khi làm ăn tốt, từ chối khi DN khó khăn'

Năm 2020 các chỉ số tăng trưởng của ngành đều sụt giảm. Lượng khách quốc tế cả năm 2020 ước đạt 3,7 triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019, khách nội địa ước đạt 55 triệu lượt, giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch năm 2020 ước đạt 320 ngàn tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019.