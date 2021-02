Người dân sợ dịch, chợ ngày đưa ông Táo về trời yên ắng

Ngày 4-2, nhằm ngày đưa ông Táo về trời. Khảo sát tại một số chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM như Bà Hoa, Tân Định... cho thấy, việc mua sắm diễn ra như những ngày bình thường. Giá cả hàng hoá không biến động. Giá hoa vạn thọ 15.000 đồng/bó, cúc lưới 30.000 đồng/bó, cá chép nhỏ 90.000 đồng/ba con, cá chép lớn 100.000 đồng...

Bà Nguyễn Thị Kim, tiểu thương bán xôi chè cho biết, người dân chủ yếu mua xôi, chè, bánh tổ, bánh thuẫn…Hộp chè trôi nước giá 15.000 đồng, bánh tổ 20.000 đồng/ổ. Sức mua ngày cúng ông Táo năm nay giảm đến 50% so với năm ngoái.

Trong khi đó, một tiểu thương bán trái cây chợ Tân Định cho biết, hôm nay cúng ông Táo nhưng sức mua sắm không cao. Hiện nay chỉ có một số mặt hàng nhập khẩu như táo bi của Mỹ, nếu hàng mới về sẽ bán giá cao. Vì một thùng 20 kg táo nay tăng lên 200.000 đồng. Nếu bán lẻ vị chi phải bán 80.000 đồng/kg, nhưng chợ vắng nên chỉ bán 75.000 đồng/kg.

“Từ ngày 27 trở đi giá trái cây trong nước mới biến động vì nhu cầu tăng cũng như cước phí, tiền công tăng", tiểu thương này cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thoa, ngành hàng bánh kẹo chợ Tân Định thông tin, thời điểm này là cao điểm mua sắm tết nhưng năm nay dịch COVID-19 bùng phát nên người tiêu dùng ý thức bảo vệ sức khoẻ, ít ra chợ mua sắm như mọi năm.

Tiểu thương cũng rất dè chừng trong đặt hàng, bán ngày nào hay ngày đó chứ không tính xa hơn như năm trước. “Năm nay giá cả hàng hoá rất dễ mua, đến giờ phút này bảng giá y như đầu năm không thay đổi”, bà Thoa kể.

Tiểu thương quầy thuỷ hải sản cho biết năm nay lấy về khoảng 20 kg cá chép nhưng đến 11 giờ chưa mới bán được bảy, tám kí. Trong khi năm ngoái bán khoảng 40 kg.

Trong khi đó, tại siêu thị Celadon Tân Phú nhiều khách hàng đến chọn mua các thực phẩm chế biến sẵn để bày biện mâm cúng ông Táo như món cá vàng may mắn giá 160.000 đồng/con, chè trôi nước, thịt heo quay.

Các combo xôi tết ngũ sắc giá 45.000 đồng, combo sum vầy gồm các loại gà nướng, luộc, chả giò chiên, xôi, đồ ăn kèm…giá 140.000 đồng/phần.

"Năm nay do dịch COVID-19, người dân giảm đi mua sắm so với tết năm ngoái nhưng giỏ hàng của khách hàng tăng khi dồn mua sắm trong một lần. Vì vậy, doanh thu cho đến thời điểm hiện tại so với cùng kỳ không quá chênh lệch”, đại diện Aeon Việt Nam chia sẻ.

Một số hình ảnh tại chợ Bà Hoa:



Khách dừng xe trên đường Trần Mai Ninh mua chè trôi nước.



Bên trong nhà lồng chợ Bà Hoa, người dân mua áo giấy cúng ông bà.



Các loại bánh in thờ cúng giá 30.000-250.000 đồng/tuỳ kích cỡ.

Hình ảnh tại chợ Tân Định:



Bà Nguyễn Thị Thoa cho biết người dân giảm mua sắm nhưng tiểu thương vẫn đảm bảo hàng hoá phục vụ.



Giá trái cây ngày 23 tết không biến động.



Tiểu thương này cho biết nếu không bán hết cá trong ngày 23 tết sẽ mang đi thả.

Hình ảnh tại Siêu thị Celadon Tân Phú:



Người dân đi siêu thị tối ngày 22 tết để chuẩn bị đồ cúng ông Táo.



Thay vì thả cá người dân mua cá vàng may mắn là chả bách vị trứng muối giá 160.000 đồng/con để thưởng thức.