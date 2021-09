Phiên giao dịch đầu tuần (20-9), giá vàng thế giới lao dốc mạnh chỉ còn 1.744 USD/ounce, tương đương 48,3 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm do đồng USD đang mạnh do nền kinh tế Mỹ đã tốt lên. Ngoài ra, khả năng FED chỉ có thể tăng lãi suất đồng USD vào năm 2023 khiến đồng USD tăng giá. Khi đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá thì giá vàng sẽ đi ngược chiều.

Tuy nhiên, trả lời Hãng tin Bloomberg, ông Diego Parrilla, Giám đốc Quỹ Quadriga Igneo lại cho rằng, giá vàng khó tiếp tục trượt mạnh vì các động lực tăng giá vẫn hiện hữu.

Đó là vàng vẫn là tài sản giữ giá trị tốt trong môi trường chứng khoán và lạm phát không ổn định. Thị trường chứng khoán rớt điểm, lạm phát cao sẽ hiện diện trong thời gian đến.

"Các ngân hàng trung ương trên thế giới khó kiểm soát được lạm phát cao vì việc in tiền bơm vào nền kinh tế để kích thích tiêu dùng. Và suy có cùng vàng là thứ vật chất duy nhất mà các ngân hàng không thể sử dụng máy in ra, do đó vàng sẽ hưởng lợi", ông Diego Parrilla nói.