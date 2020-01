Nhà hàng, siêu thị tại Đà Nẵng vắng tanh vì virus Corona

Ngày 30-1, PV PLO khảo sát nhiều nhà hàng, siêu thị ven biển hai quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chuyên đón khách Trung Quốc trong lúc virus corona đang khiến nhiều người lo ngại.

Ghi nhận tại các hàng trái cây ven đường Nguyễn Văn Thoại, nhiều mặt hàng còn nguyên. Dù là mùa cao điểm của khách Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng lác đác mới có khách hỏi mua trái cây.



Siêu thị vắng tanh trong ngày 30-1. Ảnh: TẤN VIỆT

Chị Phương Linh (một nhân viên bán trái cây) cho hay, lượng bán ra giảm khoảng 50% so với trước Tết. “Khách Trung Quốc đến từ vùng dịch bị cấm nên sụt giảm rất nhiều”, chị Linh nói.

Tại một siêu thị trên đường Trần Bạch Đằng, các nhân viên ngồi nhìn ra ngoài đường trong cảnh vắng vẻ. Một nhân viên cho hay, siêu thị mở cửa bán lại từ Mùng 4 Tết nhưng hầu như không có người mua.

“Ở đây chủ yếu bán cho khách Trung Quốc. Nhưng do virus Corona mà mất khách hết. Khách Trung Quốc ở gần đây cũng nằm trong khách sạn thôi chứ không ra đường mua sắm tấp nập như trước nữa”, nhân viên này nói.

Quan sát khắp các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hồ Xuân Hương, khu phố du lịch An Thượng…, PV ghi nhận khung cảnh đìu hiu. Giờ cơm trưa nhưng nhiều nhà hàng rất vắng khách.

Chị Nguyễn Hoàng Liên, nhân viên tại một nhà hàng ẩm thực Trung Quốc trên đường Trần Bạch Đằng than thở rằng, lượng khách giảm khoảng 40% so với trước. Nhà hàng này đã giảm lượng nguyên liệu nhập về từ Mùng 3 Tết do lo sợ bán không hết, đồ ăn hư hỏng.

Một điểm tham quan khá hút khách tại Đà Nẵng là Nhà thờ Chính tòa (còn gọi là Nhà thờ Con Gà) đã đóng cửa với du khách từ cách đây ít ngày do lo sợ lây nhiễm virus Corona. Nhà thờ này đóng cửa cũng khiến hàng quán phía trước lâm cảnh ế ẩm. Hội thánh truyền giáo Cao đài cũng ngừng đón khách từ 27-1 với lý do đang sửa chữa hệ thống công trình.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 335.735 lượt, tăng 2,11% so với cùng kỳ năm 2019 (giảm 8,3% so với số ước báo cáo trước Tết).

Trong đó khách quốc tế ước đạt 158.574 lượt (tăng 0,16% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 11,8% so với số ước báo cáo trước Tết); khách nội địa ước đạt 177.161 lượt (tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2019, giảm 4,8% so với số ước báo cáo trước Tết).

Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút corona diễn biến phức tạp kể từ đầu dịp Tết nên đã ảnh hưởng khiến lượng khách Trung Quốc đến TP Đà Nẵng.

Nhưng đối với thị trường Hàn Quốc (thị trường lớn nhất của Đà Nẵng hiện nay) tình trạng khách hủy tour ít.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được trong ngày 30-1:



Một siêu thị chuyên bán cho khách Trung Quốc trên đường Trần Bạch Đằng ế khách ba ngày nay. Ảnh: TẤN VIỆT



Quầy trái cây trước Nhà thờ Con Gà ế khách...vì virus corona. Ảnh: TẤN VIỆT.



Nhà thờ Con Gà này đóng cửa từ trong Tết. Ảnh: TẤN VIỆT



Các cửa bán trái cây cho du khách vốn nườm nượp nay đìu hiu. Ảnh: TẤN VIỆT.



Các hàng quán trên đường Nguyễn Văn Thoại không một bóng khách hỏi mua hàng. Ảnh: TẤN VIỆT



Một siêu thị ven biển Mỹ Khê cũng mỏi mòn chờ khách. Ảnh: TẤN VIỆT



Con đường Nguyễn Văn Thoại dẫn ra biển Mỹ Khê vốn rất đông đúc nay vắng lặng. Ảnh: TẤN VIỆT