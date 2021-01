Nhiều lô cá da trơn sang Campuchia không được thông quan

Nhiều lô hàng cá da trơn xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) trong những ngày qua đã không được thông quan, phải quay trở lại Việt Nam.



Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do lệnh dừng nhập khẩu bốn loại cá da trơn như: cá tra, cá bớp, cá trê và cá lóc từ các nước láng giềng chung biên giới, trong đó có Việt Nam của Campuchia. Mục đích là để bảo vệ thị trường cho các hộ nuôi cá của Campuchia.



Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi công thư tới Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak.



Trong thư, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ lệnh cấm nhập khẩu cá của Campuchia sẽ gây tác động tiêu cực tới doanh nghiệp của hai nước cũng như người tiêu dùng Campuchia.



Đặc biệt, lệnh cấm nhập khẩu nói trên đi ngược lại tinh thần tự do hóa thương mại của WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN mà cả Việt Nam và Campuchia là thành viên.



Trước những lý lẽ hợp lý, phân tích thấu đáo được đưa ra trong công thư, Bộ trưởng Bộ Thương mại Pan Sorasak đã liên hệ với Bộ trưởng Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon và chủ trì cuộc họp thảo luận để xem xét lại quyết định tạm dừng nhập khẩu bốn loại cá từ các nước láng giềng.



Bộ Công Thương cho biết thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Campuchia để thúc đẩy xử lý vụ việc, đảm bảo việc xuất khẩu cá của Việt Nam sang Campuchia được diễn ra bình thường, thông suốt.



Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu khoảng 60 triệu USD/năm giá trị thủy sản sang Campuchia.



Tuy Campuchia không phải là thị trường lớn đối với thủy sản của Việt Nam nhưng nhu cầu nhập khẩu của thị trường tương đối ổn định, đóng góp tốt cho việc phát triển thương mại ở khu vực biên giới, tạo công ăn việc làm và thu nhập nhất định cho người dân.

