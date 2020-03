Nóng tình trạng xuất lậu khẩu trang sang Campuchia

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, cho biết: Thời gian xảy ra dịch tả heo châu Phi, tại An Giang nóng tình trạng heo nhập lậu Campuchia qua biên giới. Tuy nhiên, việc bắt giữ, xử lý phức tạp vì liên quan đến kinh phí khi bắt giữ khâu bảo quản. Vì khi heo bị bắt giữ thì phải cho ăn, chăm sóc, bảo quản...