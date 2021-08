Dự án Thúc đẩy phát triển bền vững ngành dệt may tại các nước châu Á (FABRIC) của Đức và dự án Việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng dệt may Châu Á của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), vừa ra mắt cổng trung tâm thông tin dệt may châu Á (www.asiagarmenthub.net)

Cổng thông tin này sẽ giúp phổ biến và nhân rộng các thực hành tốt, thúc đẩy quan hệ đối tác, tạo điều kiện học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời truyền cảm hứng hành động để các bên liên quan cùng giải quyết những thách thức trọng yếu của ngành.



Nền tảng này hướng tới các nhà sản xuất, nhãn hàng, tổ chức công đoàn, tổ chức người sử dụng lao động, hiệp hội và các đối tác phát triển, cũng như các nhà báo, xã hội dân sự, các nhà hoạch định chính sách và các cá nhân cùng mong muốn một tương lai bền vững hơn cho ngành.

Ông David Williams, Quản lý dự án Việc làm bền vững trong chuỗi cung ứng dệt may của ILO bình luận chỉ khi các bên liên quan ở mọi cấp độ cùng tích cực đồng hành thì chúng ta mới có thể thực sự đảm bảo việc làm thỏa đáng và bền vững cho lao động dệt may.



Năm 2019, ngành dệt may ước tính sử dụng khoảng 65 triệu lao động ở châu Á và Thái Bình Dương. Ảnh: PLO

Tuy nhiên, khối lượng các thông tin sẵn có về ngành quá lớn có thể khiến chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Cổng trung tâm thông tin dệt may Châu Á giúp giải quyết vấn đề này bằng cách tập hợp các kiến thức chuyên môn, thông tin chi tiết và các tài liệu liên quan đến ngành dệt may trên một nền tảng kỹ thuật số dễ sử dụng đối với người dùng.

Bà Alexandra Behns, Điều phối viên của GIZ FABRIC về Hợp tác khu vực, thông tin thêm châu Á là trái tim của ngành công nghiệp dệt may toàn cầu. Bằng cách tập hợp thông tin, kiến thức và chuyên môn, Cổng trung tâm thông tin dệt may Châu Á sẽ trở thành điểm đến phổ biến về phát triển bền vững và các vấn đề quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may. "Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các bên liên quan quan tâm truy cập trang web và tận dụng các nguồn thông tin được chia sẻ trên nền tảng này” - bà Alexandra Behns chia sẻ.

Các tính năng chính của Cổng trung tâm thông tin dệt may Châu Á bao gồm thư viện tài nguyên toàn diện, bản đồ tương tác theo ngành, dữ liệu và thông tin theo từng quốc gia, cũng như quyền truy cập vào các khóa đào tạo, kiến thức chuyên môn và thảo luận trực tuyến.

Việc truy cập vào Cổng trung tâm thông tin hoàn toàn miễn phí. Các nội dung trên cổng được trình bày bằng tiếng Anh và 10 ngôn ngữ khác (khác bao gồm tiếng Bahasa, tiếng Bengali của Myanmar, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Khmer, tiếng Sinhala, tiếng Urdu và tiếng Việt) nhằm hỗ trợ người dùng nếu có bất cứ rào cản nào về ngôn ngữ.