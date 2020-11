Rối vì quy định phải cung cấp tài khoản cho thuế

Thuế thu nhập cá nhân có tăng không? Liên quan đến Nghị định 126/2020 về chính sách thuế có hiệu lực từ ngày 5-12, đại diện Grab đặt vấn đề: Số thuế mà tài xế công nghệ (Grab, Be, Gojek) phải đóng theo nghị định này liệu có sự khác biệt so với thời điểm hiện tại hay không? Liệu mức thuế giá trị gia tăng mà các tài xế công nghệ phải đóng bắt đầu từ ngày 5-12 sẽ giữ nguyên 3% hay tăng lên 10%? Ngoài ra, đại diện Grab cũng mong muốn các cơ quan chức năng lý giải về thuế thu nhập cá nhân tài xế sẽ tính theo quy định như Thông tư 92/2015 hay theo văn bản khác. Thông tư 92 của Bộ Tài chính quy định mức thuế thu nhập cá nhân cho tài xế công nghệ là 1,5% cho phần doanh thu vượt quá 100 triệu đồng. Giải đáp vấn đề này, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khẳng định: Mức thuế thu nhập cá nhân mà tài xế phải nộp sẽ không thay đổi so với trước đây. Về thuế giá trị gia tăng, ông Minh cho hay: Theo quy định mới của ngành giao thông vận tải, lĩnh vực kinh doanh vận tải taxi là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Cá nhân không được tự kinh doanh và DN sẽ là người chịu trách nhiệm kê khai thuế trên tổng số doanh thu thu được.