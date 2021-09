“Mở cửa là mệnh lệnh của cuộc sống”

Tại hội nghị, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Vũ Tiến Lộc cho rằng mở cửa hiện nay là mệnh lệnh của cuộc sống để giải cứu DN. “Sức chống chịu của các DN và nền kinh tế... đang tiến tới ngưỡng tới hạn và mở cửa là “cỗ máy trợ thở” lớn nhất cho các DN. Mở cửa chậm hơn là chúng ta sẽ phải trả giá đắt hơn rất nhiều và khi các DN của chúng ta đã quá kiệt quệ, phải ra đi sẽ khó bề trở lại và các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ chuyển hướng đầu tư” - ông Lộc nói. Tuy vậy, ông cũng đồng quan điểm mở cửa phải an toàn và coi “Hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” là cẩm nang sống chung an toàn với dịch. Nếu hướng dẫn này được ban hành, tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, nhất quán ở tất cả ngành, các địa phương và các cấp chính quyền thì theo ông Lộc sẽ khắc phục được tình trạng: “mỗi nơi một phách”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “ngăn sông cấm chợ”, “một ngõ có FO, cả làng phong tỏa”... gây khó cho người dân, DN. Nhân rộng mô hình doanh nghiệp chủ động Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Công ty Geleximco, cho rằng nếu không mở cửa thị trường và sản xuất thì không chết vì COVID-19 mà chết vì đói nghèo khi có rất nhiều đối tượng tổn thương, không có đủ điều kiện tối thiểu. “Nếu kéo dài tình trạng như hiện nay thì rất nhiều DN có thể không tồn tại được và cũng không ngân sách nào có thể hỗ trợ mãi được, chỉ có thể mở cửa, mở cửa từng bước an toàn” - ông Tiền nhấn mạnh. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, nhấn mạnh rằng cần trao quyền chủ động chống dịch cho DN theo hướng DN đăng ký mục tiêu đảm bảo sản xuất, kinh doanh và sẵn sàng nhận trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. “Tại tỉnh An Giang đã có sự linh hoạt cho DN tự chủ test nhanh kháng nguyên COVID-19, được phép nhập khẩu dụng cụ test nhanh... Cần nhân rộng mô hình này. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ tạo điều kiện cho DN tiếp nhận tài trợ chống dịch thì được miễn thuế giá trị gia tăng” - ông Dương đề xuất.