Khấu trừ tiền học phí phải công bằng Chuyên gia thuế Trần Xoa phân tích: Luật Thuế TNCN nêu rõ khoản tiền học phí theo quy định cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, theo bậc học từ mầm non đến THPT do người sử dụng lao động trả hộ thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Bên cạnh đó, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được khấu trừ khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi về phép mỗi năm một lần trước khi tính thuế… Trong khi đó, người lao động trong nước lại không được khấu trừ khoản tiền mua vé máy bay, không được khấu trừ khoản học phí cho con khi tính thuế TNCN. Điều này là chưa hợp lý, công bằng. Vì vậy, Bộ Tài chính cần đề xuất sửa đổi Luật Thuế TNCN theo hướng tiền học phí cho con của người lao động Việt Nam cũng được trừ khi tính thuế TNCN. Ví dụ, người lao động có con đang học bậc mầm non, tiểu học thì quy định mức học phí được khấu trừ là 1 triệu đồng/tháng/người con; bậc THCS và THPT mức học phí được khấu trừ là 1,5 triệu đồng/tháng và sinh viên nâng lên mức 2 triệu đồng/tháng. Vị chuyên gia thuế này cũng cho rằng mức thu nhập vãng lai đến 2 triệu đồng/lần phải khấu trừ 10% như quy định hiện hành là quá lạc hậu, bất hợp lý. Vì vậy, cần nâng mức thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng/lần mới khấu trừ 10% thuế TNCN. Bởi nếu giữ nguyên quy định hiện hành thì số người có tổng thu nhập trong năm chưa đến mức chịu thuế, song vẫn bị trừ 10% thuế khi có nhận các khoản trên 2 triệu đồng. Phải biết rõ đời sống người dân ra sao PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính, đánh giá mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người phụ thuộc quá thấp so với mức chi tiêu sinh hoạt hiện nay khi giá cả hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ đều tăng cao. Hơn nữa, người phụ thuộc không chỉ có chi phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày mà còn phải lo tiền học tập đối với con cái, rồi chi phí thuốc men, điều trị bệnh đối với người già. “Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan cần có nghiên cứu về mức thu nhập bình quân tối thiểu mà mỗi cá nhân có thể sống được trong điều kiện kinh tế hiện nay. Sau khi đã khảo sát thực tế thì Bộ Tài chính sẽ có cơ sở phân tích, đánh giá và đưa ra mức TNCN được khấu trừ khi tính thuế cũng như đưa ra mức giảm trừ cho người phụ thuộc hợp lý” - ông Thịnh đề xuất.