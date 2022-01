Mua sớm để tránh tập trung đông người

Chiều 17-1, tại một số hệ thống siêu thị như Mega Market Hiệp Phú (quận 12), Emart (Gò Vấp), Aeon (Tân Phú), GO! (Gò Vấp)… lượng khách đổ về các gian hàng tết, bánh kẹo, đồ dùng gia đình… khá đông.

Theo đại diện siêu thị MM Mega Market, sức mua tại hệ thống đã tăng 50% so với năm ngoái và tăng 140% so với tuần trước, chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức đặt mua các phần quà an sinh, dùng để biếu tặng Tết cho nhân viên, đối tác.

Riêng đối với khách lẻ, sức mua tăng mạnh vì xu hướng người tiêu dùng về quê sớm và tâm lý sắm Tết sớm để tránh đông đúc vào thời gian cao điểm.



Người dân TP.HCM đã bắt đầu sắm Tết. Ảnh: Thu Hà

Chị Thùy Vân (Phường 9, Gò Vấp) vừa chọn xong một giỏ hàng đầy bánh kẹo và các sản phẩm gia dụng như gia vị, đồ bếp, hồ hởi nói: “Mình phải tranh thủ đi sắm tết vào ngày trong tuần và trước tết để tránh đông đúc, chen lấn, lại chủ động được hàng hóa cần mua hơn. Mình mua chủ yếu là nước giải khát, gia vị, bánh kẹo tết, đồ khô… nhìn chung thì hôm nay sắm cũng khá đủ đồ dùng cho dịp Tết này rồi”.

Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam, sở hữu hệ thống Tops Market, GO! và Big C cũng nhìn nhận, sức mua đang tăng lên rõ rệt ở những tuần cận Tết Nguyên đán. Theo vị này năm nay nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tươi sống tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

“Hiện nhu cầu của khách hàng đang tăng cao, tốc độ mua sắm đã tăng mạnh so với 1 tuần trước, không chỉ đối với các sản phẩm tươi sống như rau, củ, quả, thịt, mà còn ở những dòng sản phẩm mùa vụ tết như đồ khô, kẹo, mứt tết cũng tăng trưởng vượt trội tại các hệ thống bán lẻ của Central Retail” - đại diện tập đoàn Central Việt Nam nói.

Hàng hóa đầy đủ và nhiều chương trình khuyến mãi

Tập đoàn Central Retail thông tin, để đáp ứng được nhu cầu hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, đơn vị này đã tăng lượng dự trữ hàng hóa tết. Cụ thể trung tâm thu mua của GO!, Big C đã đàm phán với các nguồn cung để chuẩn bị cho sản lượng thịt lợn có thể cung ứng cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25% so với tết 2021 cũng như các loại rau quả tươi sống có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau tết.

Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị này cũng tích cực thực hiện nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác nhau cho hàng mùa vụ và truyền thống ngày tết như bánh chưng, bánh tét, đồ chua, lạp xưởng, kẹo… áp dụng cho cả khách mua tại cửa hàng và mua trực tuyến.

Bà Tạ Thị Minh Hợp, Giám đốc Cung ứng Hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+ cũng cho hay, công ty dự tính tăng lượng hàng tươi sống tăng khoảng 40% để phục vụ đẩy đủ nhu cầu cho người dân. Theo doanh nghiệp, năm nay, người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm và chỉ ưu tiên các mặt hàng tươi sống.

"Mặt hàng tươi sống được chúng tôi đàm phán với đối tác và chốt từ sớm nên sẽ không tăng giá xuyên Tết. Ngoài ra để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết này, các nhà máy chế biến thịt mát đã chủ động chuẩn bị nguồn cung, công suất chế biến lên đến 1.000 con/ngày"-bà Minh Hợp thông tin.

Không chỉ thế, tại hệ thống siêu thị khác như Winmart, Co.opmart, Co.opXtra…, hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng dịp Tết thuộc ngành hàng bánh kẹo, thực phẩm, nước uống, đồ gia dụng, quần áo thời trang… đang được luân phiên giảm giá đến 50%, với mong muốn ai cũng có thể sắm Tết.

Theo tính toán của Sở Công Thương TP.HCM, trong dịp Tết 2022, các doanh nghiệp đã chuẩn bị 19.881 tỉ đồng để hàng hóa dự trữ, cung ứng đủ cho 2 tháng Tết. Trong đó, riêng 80 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá đã chuẩn bị 7.011 tỉ đồng để dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau củ quả, thực phẩm chế biến…