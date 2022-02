Người trồng sầu riêng Thái Lan đã vấp phải các đợt kiểm tra nhập khẩu nghiêm ngặt theo chính sách zero COVID của Trung Quốc .



Sầu riêng đang mang lại lợi ích rất lớn cho Thái nhờ vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc. Năm 2021, Thái Lan xuất khẩu hơn 875.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc.



Thái đã đặt mục tiêu xuất khẩu sầu riêng cao hơn trong năm 2022 do trúng mùa. Nhưng thị trường tỉ dân đang thực hiện chính sách "không COVID" có thể khiến sầu riêng Thái Lan bị thiệt hại lớn.



Thực tế, chiến lược này của Trung Quốc đã gây ra tắc nghẽn giao thông tại các cửa khẩu biên giới tại nhiều nước Đông Nam Á.



Ông Chonlatee Numnoo, Giám đốc Văn phòng nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tại Vùng 6 (Thái Lan) cho biết, hiệt hại là rất lớn với hàng chục ngàn tấn trái cây đã bị hư hỏng.



Vùng 6 là nơi tập trung các nhà sản xuất sầu riêng lớn nhất Thái Lan, bao gồm các tỉnh miền Đông gồm Chanthaburi, Rayong và Trat.



Theo ông Chonlatee Numnoo, rất khó kiểm soát COVID hoàn toàn bằng 0, hơn nữa, với biến thể Omicron dễ phát tán và lây lan nhanh chóng càng khiến ngành nông nghiệp trồng sầu riêng của Thái đang bên bờ vực khó khăn.



Để theo được chính sách zero CIVUD của Trung Quốc và giảm thiểu thiệt hại cho ngành sầu riêng, Thái Lan đã và đang thực hiện chiến lược zero COVID theo cách của mình.



Theo đó, Thái Lan thực hiện kiểm tra COVID 19 cho các công nhân thường xuyên, đồng thời yêu cầu đối với khẩu trang và găng tay, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cũng như khử trùng sản phẩm, bao bì và phương tiện vận chuyển.



"Chúng tôi phải đảm bảo các nhà đóng gói không có COVID. Ngay cả đối với những tài xế chuyên chở, chúng tôi cũng có biện pháp kiểm soát đối với họ. Chẳng hạn, họ có chỗ ở được chỉ định đặc biệt", ông Chonlatee Numnoo nói.



Đây là công việc khổng lồ vì có 702 nhà đóng gói trái cây xuất khẩu ở miền đông Thái Lan.



Thái Lan thường xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. Hiện nay, tuyến đường chính là qua Lào và Việt Nam, có chung cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.



Tuy nhiên, với các quy trình kiểm soát COVID 19 nghiêm ngặt dọc theo biên giới, chính phủ Thái Lan hy vọng trái cây có thể được xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm nay bằng tuyến đường sắt cao tốc mới nối thủ đô Vientiane của Lào và thành phố Côn Minh của Trung Quốc.



"Điều này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực xuất khẩu. Nếu thỏa thuận đường sắt thành công, chúng tôi sẽ không phải mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới trên bộ. Sức chứa vận tải bằng đường sắt khá cao với mỗi chuyến có thể vận chuyển khoảng 35 container hoặc tối đa 50 container”, ông Panusak Saipanich, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Thái Lan cho biết.



Ông Panusak nói: “Chúng tôi đang chờ xem liệu Trung Quốc có chấp thuận kịp thời vụ trái cây này hay không vì vào tháng 5 đến, chúng tôi sẽ có cả sầu riêng và măng cụt. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào tại các cửa khẩu biên giới đất liền sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ và điều này rất đáng lo ngại”.

Giá vàng sẽ rớt xuống 44,9 triệu đồng/lượng? (PLO)- Khi căng thẳng địa chính trị được tháo gỡ, giá vàng cũng giảm mạnh.