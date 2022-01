Ông Quyết xin lỗi Ngày 11-1, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT FLC, đã giải trình với UBCKNN rằng do đi công tác vào ngày 4-1 nên giao cho bộ phận thư ký gửi thông báo đăng ký giao dịch bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 10 đến 17-1. Tuy nhiên, do sơ suất không kiểm tra lại nên khi UBCKNN gửi công văn vào tối 10-1, ông mới biết không thực hiện đúng công bố thông tin theo quy định. Do đó, ông chỉ đạo bộ phận thư ký làm lại công bố thông tin trong ngày 10-1. “Thực sự để xảy ra việc này, tôi lấy làm tiếc và sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, không để xảy ra sự việc tương tự” - ông Quyết cho biết.