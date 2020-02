Thông quan chậm, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới

Sáng nay, 14-2, Bộ Công Thương đưa khuyến cáo tới các doanh nghiệp (DN) có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa qua biên giới "Các DN và các tổ chức, cá nhân liên quan cần theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và phía đối tác Trung Quốc có khả năng nhận hàng" - Bộ Công Thương khuyến cáo.



Hiện tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra ( COVID-19 ) đang diễn biến phức tạp, khó lường và có tác động nhiều mặt tới nền kinh tế nói chung cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, trái cây.Các lô hàng nông, lâm, thủy sản và trái cây Việt Nam mặc dù có thể được làm thủ tục thông quan xuất khẩu nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước do phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.Bộ Công Thương đề nghị các DN, tổ chức, cá nhân cần liên hệ với đối tác phía Trung Quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi như thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa, dán tem truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm… Bộ Công Thương cũng đã và đang chỉ đạo các Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực tại các địa phương ưu tiên cấp giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi cho các lô hàng sẵn sàng chuyển sang hình thức xuất khẩu chính ngạch