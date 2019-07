Thu ngân sách không chỉ là… thu thuế!

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN. Thực hiện các giải pháp của Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2019, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp; giữ bội chi và tổng mức vay của NSNN trong phạm vi Quốc hội cho phép. Tính đến hết tháng 6-2019, tổng thu NSNN đạt 745,4 nghìn tỉ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 13,2% (so với cùng kỳ năm 2018). Đây là mức tăng cao so với những năm gần đây. Trong đó: thu nội địa đạt 51,1% dự toán (cùng kỳ năm 2018 đạt 47,6%); thu dầu thô đạt 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 59,8% dự toán, tăng 13,7%.