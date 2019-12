Thương vụ tích cực hỗ trợ bán sầu riêng Việt Nam tại Úc

Bộ Công Thương cho biết vừa qua, trong Ngày hội Hàng Việt Nam tại Melbourne (Úc) do UBND TP.HCM tổ chức với sự hợp tác của Hiệp hội Doanh nhân Việt kiều Úc châu… Thương vụ Việt Nam tại Úc tổ chức gian hàng tiếp thị các loại trái cây tươi mà Việt Nam đã được nhập khẩu vào Úc.

Đây là hoạt động thúc đẩy xuất khẩu, kết nối giao thương, cũng là một trong những nỗ lực nhằm duy trì quảng bá, xây dựng thương hiệu trái cây tươi Việt Nam tại Úc.

Mới đây nhất, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam tại Úc khi nhận thấy sầu riêng đông lạnh hoàn toàn có thể thay thế sầu riêng tươi tại thị trường này.

Tiếp theo là Thương vụ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu dừa tươi, đây là mặt hàng đang được các quốc gia Đông Nam Á đẩy mạnh tiêu thụ tại Úc.

Theo Bộ Công Thương, tính tới thời điểm này, Úc đã mở cửa với bốn loại trái cây tươi của Việt Nam là xoài, nhãn, vải và thanh long. Do mùa vụ nên tại thị trường Úc hiện nay đang chỉ có nhãn và thanh long.



Gian hàng quảng bá trái cây Việt Nam đã được nhập khẩu vào Úc.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết qua 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Úc hiện là đối tác thương mại quan trọng đứng thứ 8 của Việt Nam, và TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế thu hút nhiều nhà đầu tư từ Úc.

Từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 được ban hành đến nay, Úc có 197 dự án đã được cấp giấy phép; giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn TP.HCM với tổng vốn đầu tư đạt 197,3 triệu USD. Xếp vị trí thứ 18 trên tổng số 107 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại thành phố.

Đặc biệt, sau khi Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand có hiệu lực, hàng rào thuế quan được gỡ bỏ, lượng hàng hóa trao đổi giữa TP.HCM và Úc tăng đáng kể. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương giữa TP.HCM và Úc đạt gần 979 triệu USD, trong đó xuất khẩu từ TP.HCM sang Úc đạt 578,5 triệu USD, tăng 2,72% so với năm 2017.

Các mặt hàng xuất khẩu của TP.HCM sang Úc gồm sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, giày dép, máy móc, thiết bị… Người tiêu dùng Úc đã quen với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Với việc Chính phủ hai nước cam kết mở cửa thị trường, tự do hóa thương mại trong thời gian tới, các nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu sang thị trường đảo quốc này.