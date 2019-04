Tiểu thương An Đông phản ảnh lắp máy lạnh sao quá nóng

Cuối tuần qua, các thương nhân chợ An Đông đã có cuộc họp với đại diện Chủ đầu tư về cải tạo sửa chữa nâng cấp chợ An Đông; UBND Quận 5, Ban quản lý chợ An Đông về việc đấu thầu thiết kế thi công chất lượng hệ thống điều hoà không khí tại chợ An Đông.

Tại cuộc họp, bà Thái Trang kinh doanh quần áo, đại diện các thương nhân đề nghị quận 5 và các bên liên quan thông báo về số tiền quận 5 đã đầu tư hệ thống điều hòa không khí tại chợ An Đông là bao nhiêu? Có bao nhiêu công ty dự thầu; công ty nào đã trúng thầu; tổng giá trị thực tế sau khi hoàn tất công trình là bao nhiêu; thời điểm chính thức vận hành đến nay là bao nhiêu thời gian; hệ thống điều hòa không khi dàn nóng, dàn lạnh được sản xuất ở đâu?

“Chúng tôi yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO); giấy chứng nhận chất lượng (CQ); giấy kiểm định của cơ quan nhà nước, nếu không có thương nhân sẽ mời cơ quan kiểm định chất lượng Việt Nam kiểm định lại và mọi chi phí do chủ đầu tư thanh toán. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư bồi thường thiệt hại cho các sạp bị thiệt hại do nước chảy từ đường ống lạnh xuống các sạp đang kinh doanh lô B; C; D” bà Trang nói.

Cụ thể bà Khánh Huệ kinh doanh ở lô B phản ảnh hệ thống điều hòa không khí ở đây kém chất lượng. Vì sau khi chính thức đưa vào vận hành từ tháng 6-2018 đến tháng 10-2018 là xảy ra sự cố chảy nước và các họng lạnh giảm dần. Đến hiện tại hệ thống điều hoà ở cả ba lô B, C, D tê liệt hoàn toàn.

Các thương nhân cho biết nước từ đường ống lạnh chảy xuống các sạp tại tầng một, tầng hai không chỉ gây thiệt hại đến tài sản của người kinh doanh mà còn sức khỏe.

“Suốt từ tháng 9-2018 máy lạnh của sạp tôi có chạy nhưng nóng, chảy nước. Khi nhà cung cấp Mitsubishi xuống kiểm tra thì không cho biết bệnh của nó là gì. Máy lạnh thì không "chạy" trong khi tiền điện bốn năm tháng nay phải trả, nhà đầu tư giải quyết thế nào” bà Phạm Kim Phựơng tiểu thương kinh doanh giỏ xách tầng trệt bức xúc nói.

Anh Trần Văn Trường, kinh doanh quần áo lô D, lo lắng liệu việc chảy nước từ hệ thống lạnh như vậy có khả năng gây chập điện cháy nổ không? Ai là người chịu trách nhiệm.

Một số thương nhân “thắc mắc” tại sao cùng một tầng mà có chỗ thì quá lạnh, chỗ thì nóng?

Ông Hùng, thương nhân kinh doanh vàng tại tầng trệt cho biết khi tiểu thương phản ảnh với chủ đầu tư, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công xử lý đến giờ vẫn chưa xong. Thương nhân muốn biết hướng xử lý thế nào chứ không thể kiểm tra hôm trước hôm sau lại máy lạnh lại chảy nước? Hệ thống điều hòa đưa vào sử dụng tháng 10-2018, hơn sáu tháng chưa có động thái bảo trì bão dưỡng gì cả.

“Chúng tôi rất lo lắng về chất lượng hệ thống lắp đặt điều hòa. Khi phát hiện những lỗi hệ thống điều hòa thương nhân báo với chủ đầu tư… Vậy chủ đầu tư giải quyết thế nào hay chỉ là trả lời “sẽ coi”. Đối với quạt gió chắn lạnh, chủ đầu tư trả lời trong tháng 5 sẽ hoàn tất, liệu có khả năng thực hiện được hay không. Nếu chủ đầu tư có những khó khăn nào đưa ra công khai để thương nhân biết cùng chia sẻ” Ông Hùng nói.



Thương nhân chợ An Đông phản ảnh về tình trạng máy lạnh chảy nước gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh.

Đại diện quận 5 cho biết tổng số tiền đầu tư cho hạng mục lắp đặt điều hòa không khí là 22 tỉ đồng; công ty Việt Thái Thịnh dự thầu và công ty này trúng thầu với tổng giá trị hơn 20 tỉ đồng chưa kể phát sinh chi phí. Đến nay thì vẫn chưa hoàn công. Đơn vị thi công cho tiểu thương biết sản phẩm máy lạnh mang thương hiệu Mistsubishi (Nhật) và sản xuất tại Thái Lan.

Giải thích nguyên nhân tình trạng thương nhân phản ảnh. Đại diện đơn vị thiết kế lắp đặt cho biết, sau khi kiểm tra ngày 24-4 tại chợ, nhận thấy hiện trạng lưới lọc và dàn trao đổi nhiệt bị dơ do bụi bám ở lưới lọc, đường gió hồi về máy lạnh làm giảm lưu lượng gió qua dàn lạnh gây nên tình trạng kém lạnh. Bụi bẩn bám ở bề mặt trao đổi nhiệt của dàn lạnh gây nên tình trạng kém lạnh…

Bên cạnh đó, trần thạch cao chưa làm mặt kính, một số vị trí đường ống cấp lạnh trên trần hở nên không thổi xuống tầng dưới, gây nên mất nhiệt, các khu vực cửa chưa được lắp quạt gió chắn lạnh. Do thiết kế theo tiêu chuẩn bên ngoài 35 độ, bên trong là 24 độ +-2 cùng với thời tiết gần đây 40 độ cũng ảnh hưởng, nên hơi nóng từ bên ngoài tràn vào gây nóng…

“Để đảm bảo hệ thống lạnh hoạt động tốt theo yêu cầu thiết kế khuyến cáo chủ đầu tư khắp phục các khuyến nghị và thường xuyên bảo trì hệ thống lạnh. Chúng tôi tự bỏ chi phí bảo trì một lần duy nhất hồi tháng 3-2019 là để nghiệm thu” đại diện đơn vị này nói.

Đại diện công ty Việt Thái Thịnh giải thích điều cấp bách hiện nay là vị trí ba máy lạnh còn chảy nước, phía nhà cung cấp Mitsubishi kiểm tra cho biết do máng nước xài lâu ngày, khi có độ lạnh co giãn thì máy bị lỗi mối hàn, nhà cung cấp hứa sau lễ sẽ thay. Đến 10-5 công ty sẽ đốc thúc hãng bảo hành cho xong vấn đề chảy nước.

Đối với quạt gió chắn lạnh, theo cam kết của đơn vị nhập hàng giữa tháng 5 sẽ có hàng. Công ty yêu cầu qua lễ 30-4 máy sẽ nhập đến chợ và mời thương nhân nghiệm thu và tin tưởng sẽ hoàn thành theo cam kết đúng theo hợp đồng. Riêng với yêu cầu đòi bồi thường, sẽ phối hợp với đơn vị liên quan để xác định, xác minh sự việc mức độ thiệt hại để bồi thường