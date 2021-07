Cụ thể, Sở Công Thương TP.HCM mới đây đã cung cấp thông tin về hệ thống nhận diện của các đơn vị để Công an thành phố, Bộ Tư lệnh TP, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện phối hợp, hỗ trợ đơn vị trong quá trình tham gia lưu thông, thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Shipper công nghệ

Đối với nhân viên giao hàng của các đơn vị có thực hiện quản lý bằng ứng dụng công nghệ sẽ nhận diện thông qua đồng phục, thùng hàng, nón bảo hiểm, logo doanh nghiệp, giấy thông hành của doanh nghiệp cấp cho shipper (người giao hàng) và ứng dụng quản lý đơn hàng mà shipper đang giao nhận.

Đối với thẻ nhân viên, nhận diện qua bảng tên thẻ cứng có hình của nhân viên và xác nhận của công ty cho từng shipper, ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR Code (hiển thị đầy đủ thông tin về shipper, phương tiện, địa chỉ công ty, nơi cư trú của shipper, giao hàng, người đặt hàng, lộ trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu và chi tiết hàng hóa thiết yếu được vận chuyển...).

Bộ thông tin nhận diện của các đơn vị có trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương ( http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/bo-nhan-dien-shipper ) gồm: Tên công ty, thông tin người liên hệ số điện thoại di động người liên hệ, email và hình ảnh nhận diện (đồng phục, nón, thùng hàng - túi hàng, thẻ nhân viên, băng đô đeo tay).

Theo đó, khi cần truy xuất kiểm tra và xác thực thông tin, các lực lượng chức năng yêu cầu shipper gửi thông tin số chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD), sau đó vào banner "Tra cứu THÔNG TIN SHIPPER" trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương nhập số CMND hoặc CCCD sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của cả shipper và đơn vị cung ứng dịch vụ shipper tương ứng (Đính kèm bộ nhận diện của 16 đơn vị cung ứng dịch vụ shipper có ứng dụng công nghệ).

Bên cạnh đó, shipper còn có tin nhắn xác nhận của Sở Công Thương gửi hàng ngày cho từng người với nội dung : "De bao ve suc khoe cua ban than va cong dong , SCT TPHCM de nghi cac Anh Chi shipper thuc hien nghiem nguyen tac 5K cua Bo Y te ; khu khuan ngay khi nhan hang va truoc khi giao cho khach hang . Chúc các Anh Chi mot ngay lam viec hieu qua va an toan".

Shipper là nhân viên siêu thị, cửa hàng

Đối với shipper của các đơn vị không quản lý bằng ứng dụng công nghệ (như nhân viên giao hàng của các siêu thị , cửa hàng thực phẩm...), đặc điểm nhận diện thông qua các hình thức sau:

Thẻ đeo cứng có hình của nhân viên và giấy xác nhận của các đơn vị, doanh nghiệp cho từng nhân viên.

Nhận diện thông qua tra cứu, xác thực thông tin trên banner "Tra cứu THÔNG TIN SHIPPER" từ Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương, tương tự như với shipper công nghệ.

Tin nhắn xác nhận hàng ngày của Sở Công Thương gửi cho từng shipper với nội dung như trên.

Nhân viên cung cấp suất ăn cho cơ sở điều trị

Đối với nhân viên của các đơn vị cung cấp suất ăn cho các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly, bệnh viện, các cơ sở y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, Sở Công thương cũng có hướng dẫn nhận diện cụ thể như sau:

Thẻ cứng có hình của nhân viên (có đóng dấu xác nhận của đơn vị cung cấp suất ăn). Đồng thời cần giấy xác nhận/giấy thông hành do đơn vị cung cấp suất ăn cấp cho từng nhân viên.

Giấy xác nhận của Sở Công Thương đối với đơn vị cung cấp suất ăn cho các cơ sở trên ( đính kèm danh sách và thông tin chi tiết của nhân viên ).

Nhận diện shipper thông qua tra cứu, xác thực thông tin trên banner "Tra cứu CUNG ỨNG SUẤT ĂN" từ Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương .

Tin nhắn xác nhận hàng ngày của Sở Công Thương gửi cho từng nhân viên các đơn vị cung ứng suất ăn với nội dung : “De bao ve suc khoe cua ban than va cong dong , SCT TPHCM de nghi cac Anh Chi tham gia cung cấp suất ăn cho các co so phong , chong dich thuc hien nghiem cac quy dinh phong , chong dich benh va tuan thu nguyen tac 5K cua Bo Y te . Chúc các Anh Chi mot ngay lam viec hieu qua va an toan".