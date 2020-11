TP.HCM tổ chức 'Khuyến mại mùa vàng' để kích cầu tiêu dùng

Sở Công Thương TP.HCM cho biết đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mại tập trung với chủ đề “Khuyến mại mùa vàng” từ ngày 22-11 đến ngày 12-12.

Theo đó, khi doanh nghiệp (DN) tham gia chương trinh có thể tổ chức nhiều chương trình khuyến mại đa dạng với hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để khuyến mại lên đến 100%.

Sở Công Thương triển khai chương trình đến toàn bộ hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại, hữu tuyến và trực tuyến, để tất cả DN đều có thể tham gia mang đến cho người tiêu dùng hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, trung thực.



Khách hàng đang mua sắm quần áo thời trang đang được giảm giá tại một trung tâm thương mại quận 1 (Ảnh TÚ UYÊN)

Sở này dự kiến chương trình sẽ được tổ chức thường niên để trở thành hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, tạo được sự kỳ vọng của người tiêu dùng và du khách; góp phần phát triển kinh tế của thành phố.

Trước đó, từ 1-6 đến 30-7 Sở Công Thương TP.HCM đã tổ chức chương trình khuyến mại “60 ngày vàng” là chương trình khuyến mại kéo dài và tập trung, lần đầu tiên DN được phép khuyến mại đến 100% và mở đầu cho chương trình “Tháng khuyến mại năm 2020”.

Qua hai tháng thực hiện TP.HCM có 7.436 chương trình khuyến mại, giảm 1,4% so với cùng kỳ, 1.400 DN tham gia, giảm 6,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị khuyến mại hơn 33.745 tỷ đồng, tăng 87,2% so với cùng kỳ.

Các trung tâm thương mại (TTTM) lớn đều tham gia như Vincom, Aeon, Takashimaya, Giga Mall; hệ thống siêu thị Co.opMart, Lotte Mart, hệ thống điện máy Thiên Hoà…Hệ thống cửa hàng thời trang Duy Anh, Mai Son…có nhiều hình thức khuyến mại phong phú.

Trong đó chủ yếu là giảm giá và tặng quà. Ngành hàng có nhiều chương trình giảm giá sâu đến 80% là thời trang và mỹ phẩm. Hầu hết các siêu thị, TTTM đều có chương trình mua 1 tặng 1 sản phẩm cùng loại là hình thức khuyến mại 100%.

Theo Sở Công Thương, chương trình được triển khai kịp thời đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ các DN sản xuất, kinh doanh, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, tạo hiệu ứng và sức lan toả ra nhiều địa phương khác.

Tuy nhiên, chương trình còn một số hạn chế như việc quảng bá chưa tạo được hiệu ứng rộng khắp như mong muốn; việc xin phép các cơ quan chức năng treo băng rôn, cờ phướng để quảng bá chương trình còn gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, một số DN phản ánh việc tiếp cận thông tin về chương trình chậm, dẫn đến xây dựng triển khai các chương trình khuyến mại chưa thật sự hiệu quả...

Qua khảo sát ý kiến, hầu hết DN mong muốn UBND các tỉnh, thành tiếp tục triển khai những chương trình tương tự ngay trong năm 2020 nhằm hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trên tinh thần đó, Sở Công Thương đã đề xuất và được UBND chấp thuận chủ trương tiếp tục tổ chức chương trình khuyến mại tập trung với chủ đề “Khuyến mại mùa vàng”; giao Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông hiệu quả hơn để thông tin đến được với tất cả DN trên địa bàn thành phố.