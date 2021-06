Người tiêu dùng chỉ nên mua đường có thương hiệu, nhãn mác, nguồn gốc, địa chỉ… rõ ràng, qua đó ủng hộ ngành đường VN phát triển và lớn mạnh. Ảnh: Q.HUY Người tiêu dùng dễ dãi, coi chừng ăn đường loại thải

. Theo ông, nếu người tiêu dùng trong nước sử dụng đường lậu đóng bịch, không nhãn mác, thời hạn sử dụng sẽ bị ảnh hưởng tác hại sức khỏe ra sao? + GS Võ Tòng Xuân: Những thương hiệu nước uống nổi tiếng trên thế giới như Coca Cola hay Pepsi, các loại nước đóng chai có đường từ Nhật, Mỹ, châu Âu đều mua đường từ các nhà máy đường lớn của VN. Tất nhiên loại đường này có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các điều kiện khắt khe của các nước, cũng như có thể truy xuất nguồn gốc. Bởi vì các thương hiệu lớn có ý thức bảo vệ sức khỏe khách hàng. Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng VN dễ dãi mua đường lậu được chiết xuất ra các bao không nhãn mác, thương hiệu, không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm vì giá rẻ. Nhiều người không biết rằng những bao đường lậu giá rẻ này đã bị chính các nước đó loại bỏ vì phẩm cấp kém, chứa nhiều mầm bệnh có hại. Và tất nhiên ăn vào sẽ có tác động khôn lường đến sức khỏe. Do đó, mọi người nên ăn đường một cách thông minh, khoa học. Cụ thể là chỉ mua đường có thương hiệu Việt, nguồn gốc rõ ràng, qua đó ủng hộ ngành đường VN phát triển và lớn mạnh.