Phiên giao dịch hôm nay (9-2), giá vàng thế giới đã leo lên mốc 1.828 USD/ounce, tương đương 50,5 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 1 tuần qua.



Theo các chuyên gia, căng thẳng địa chính trị tăng cao tại khu vực Nga-Ukraine là nhân tố chính thúc đẩy giá vàng tăng cao.



Trả lời Hãng tin CNBC, chuyên gia kinh tế Warren Venketas của Quỹ DailyFX (Mỹ) nhận định, vàng vẫn có khả năng giảm giá trở lại vì đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh do lạm phát tăng buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất.



Và một điều khá lạ dù giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay nhưng giá vàng trong nước đứng im.



Chuyên gia tài chính Trần Đình Phương nhìn nhận, giá vàng trong nước cũng tuân theo quy luật cung cầu. Nhưng có một đặc điểm khác, vàng miếng SJC đang được độc quyền nên dù giá có lên xuống thì vị thế vẫn nằm trong các đơn vị bán vàng. Do đó, mới có hiện tượng, giá vàng thế giới nhích nhẹ thì giá vàng trong nước đã tăng rất mạnh.



Vào ngày hôm qua (8-2), chỉ trong một thời gian ngắn và giá vàng thế giới không biến động nhiều, nhưng giá vàng trong nước tăng 700.000 đồng/lượng vào tại phiên mở cửa phiên giao dịch, lên mức kỷ lục 63,45 triệu đồng/lượng. Nhưng sau đó mấy tiếng, các đơn vị bán vàng đã giảm giá với biên độ gần 1 triệu đồng/lượng.



Theo ông Phương, các đơn vị bán vàng không ngờ với mức giá họ đưa ra thị trường cao kỷ lục đã thúc đẩy người dân chốt lời vàng. Điều này trái ngược với phong tục ít bán vàng đầu năm, mà chỉ mua vàng lấy may. Chính sức ép này buộc các đơn vị bán vàng phải "xì van" giá vàng.



"Các đơn vị bán vàng có thế lấy lý do nguồn cung vàng đã tăng nên giá vàng giảm. Nhưng với việc tăng giảm giá vàng với biên độ lớn cho thấy thị trường vàng trong nước có sự độc quyền rất cao. Hay nói cách khác, rủi ro luôn nằm ở phía người dân, còn quyết định mức lời bao nhiêu nằm trong tay các đơn vị bán vàng", ông Phương nói.



Và vì e ngại sự rủi ro, nên phiên giao dịch hôm nay 9-2, dù giá vàng thế giới leo lên con số 50,5 triệu đồng/lượng, nhưng giá vàng trong nước chỉ neo giá 62,45 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng được niêm yết trong thời gian cả nước nghỉ ăn Tết Nguyên đán, thời điểm đó là 62,5 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, phiên giao dịch ngày 7-2, giá vàng thế giới chạm mốc 1.813 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng thì giá vàng trong nước đã leo lên 63,2 triệu đồng.



"Tuy nhiên, nếu đến Ngày vía Thần tài, với lượng người mua tăng cao, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh mạnh leo lên 63 triệu đồng hoàn toàn có khả năng. Sau ngày này, giá vàng lại giảm. Do đó, mua với kỳ vọng lấy may mắn trong ngày đầu năm mới thì có thể chấp nhận được, còn mua lướt sóng trong ngày này khả năng thua lỗ là rất lớn", ông Phương nói.

