Việt Nam – Bang Tây Virginia tăng cường hợp tác kinh tế

Buổi lễ ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ và đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của hai nước.

Về phía Bang Tây Virginia, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hạ nghị sỹ Carol Miller, Thống đốc Bang Tây Virginia Jim Justice và Bộ trưởng Thương mại Ed Gaunch.



Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: BCT

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, hoan nghênh và đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Hạ nghị sỹ Carol Miller và Thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương tại Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ.



Đồng thời ông Tuấn Anh cũng tin tưởng rằng đây là thời điểm rất thích hợp để hai bên tăng cường hợp tác theo chiều sâu, thúc đẩy phục hồi nên kinh tế, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Thời gian qua, hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước không ngừng tăng trưởng. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng trưởng tới hơn 175%.

“Việt Nam đã cùng Hoa Kỳ xây dựng một kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cụ thể, hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các bang của Hoa Kỳ.

Riêng đối với lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu than mà bang Tây Virginia có thế mạnh, hiện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty than Đông Bắc đang đàm phán với các đối tác Xcoal và Grimmestones để xúc tiến nhập khẩu than và máy móc, trang thiết bị khai thác mỏ sản xuất tại Hoa Kỳ” – ông Trần Tuấn Anh cho biết.



Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt Bộ Công Thương ký kết và chỉ đạo việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: BCT

Phát biểu tại Lễ ký kết, Hạ nghị sỹ Carol Miller khẳng định việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa bang Tây Virginia và Bộ Công Thương Việt Nam là sự khởi đầu của một tình bạn bền chặt với một đối tác quan trọng; đem lại lợi ích kinh tế thiết thực đối với cả hai bên, góp phần thúc đẩy sự hài hòa và cân bằng trong mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.



Bà Carol Miller cam kết trong vai trò của mình tại bang Tây Virginia và tại Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai nước, cũng như sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa bang Tây Virginia và Việt Nam.

Thống đốc bang Tây Virginia Jim Justice cũng cho biết việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác là sự kiện lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng với hoạt động hợp tác và thương mại quốc tế của bang Tây Virginia, tạo cơ hội lớn cho cả hai bên, nhất là trong các lĩnh vực bang Tây Virginia có thế mạnh như năng lượng, nông nghiệp, hàng không.

Đặc biệt, sản phẩm than và gỗ cứng của Tây Virginia với chất lượng vượt trội chắc chắn sẽ đáp ứng mọi tiêu chuẩn, nhu cầu phục vụ sản xuất, xuất khẩu của phía Việt Nam. Việc ký kết là minh chứng sống cho thấy một khi hai bên chung tay vun đắp thì những việc tưởng chừng như không thể sẽ được hiện thực hóa.

Với việc ký kết Bản ghi nhớ này, Bộ Công Thương Việt Nam và bang Tây Virginia đặt ra mục tiêu xác lập một khung khổ hợp tác toàn diện để thuận lợi hóa các hoạt động trao đổi thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, công nghiệp và năng lượng; tăng cường chia sẻ thông tin về các cơ hội kinh doanh tiềm năng, hỗ trợ các dự án cũng như hoạt động của các doanh nghiệp hai nước.

Bản ghi nhớ Hợp tác cũng đặt ra những mục tiêu rất cụ thể, đồng thời phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên trong quá trình thực thi, đồng thời thành lập Nhóm công tác chung để thúc đẩy các hoạt động hợp tác.