Vụ treo băng rôn đòi nợ 130 tỉ: các bên ngồi lại với nhau

Ngày 6-12, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc điều hành dự án Nhà máy nước BOO Phú Ninh cho biết, đại diện các bên liên quan đến khoản nợ 130 tỉ tại dự án này đã có buổi làm việc vào sáng 5-1.

Theo ông Tuấn, các bên gồm: Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Licogi 16 (tổng thầu thi công) và đại diện các nhà thầu phụ.

“Kết thúc buổi làm việc, các bên đã đi đến phương án kéo dài thêm thời gian ngắn để chủ đầu tư trả lời về khoản nợ chưa thanh toán cho đơn vị thi công”, ông Tuấn nói.

Trước đó, Công ty Cổ phần Licogi 16 gửi thông báo đề nghị tạm dừng hoạt động và tạm giữ tài sản tại dự án BOO Nhà máy nước Phú Ninh đến chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án này.

Theo thông báo, giá trị thực hiện của tổng thầu đến nay là 639,54 tỉ đồng, gồm 2 giai đoạn 1A-1 là 541 tỉ và 1A-2 là 94,6 tỉ. Đến nay đã thi công xong nhưng chủ đầu tư chưa phê duyệt thiết kế thi công, dự toán và chưa nghiệm thu.



Chủ đầu tư Nhà máy nước BOO Phú Ninh bị tố nợ 130 tỉ đồng. Ảnh: TN

Hiện chủ đầu tư dự án Nhà máy nước BOO Phú Ninh mới thanh toán cho đơn vị thi công 79,54% đối với giai đoạn 1A-1 và 65,64% giá trị hợp đồng giai đoạn 1A-2. Số nợ còn lại phải thanh toán là gần 130 tỉ đồng.

Thực hiện theo thông báo, ngày 5-1, đại diện tổng thầu và nhà thầu phụ đã đến Nhà máy nước BOO Phú Ninh niêm phong, tạm giữ thiết bị, vật tư của nhà máy. Bên ngoài, nhiều công nhân, nhà thầu phụ căng băng rôn đề nghị Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh trả nợ.

Cùng ngày, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã cử cán bộ đến làm việc với các bên liên quan. Qua đó, Phòng An ninh Kinh tế đề nghị các bên phối hợp giải quyết vấn đề vướng mắc theo quy định pháp luật, tránh gây rối trật tự công cộng.

Được biết, Nhà máy nước BOO Phú Ninh hiện đang bán nước cho Khu Công nghiệp Panko Tam Thăng (TP Tam Kỳ), Khu công nghiệp CN VINA (KCN Việt Nam – Hàn Quốc), Nhà máy xử lý rác tại xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Công ty Cổ phần BOO Nhà máy nước Phú Ninh do Công ty Metro Pacific Water (thuộc tập đoàn Metro Pacific, Philippines) chiếm giữ 55,4% cổ phần, các cổ đông Việt Nam giữ 44,6%.