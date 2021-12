Dự báo trong thời thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ hết sức phức tạp trên địa bàn TP.HCM.



Tháng 8-2021, Quản lý thị trường TP.HCM phát hiện lô vật tư y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ. ẢNH: Cục QLTT TP.HCM

Để chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hạn chế tối đa những kẻ hở, không để các đối tượng lợi dụng để vi phạm pháp luật, UBND TP.HCM đã đưa ra kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Công an TP tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ điều tra nhằm triệt phá các đường dây, tổ chức buôn lậu có quy mô lớn trên địa bàn TP.

Cục Hải quan TP được giao tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, xác định trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực như: vũ khí, ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, nhóm mặt hàng tiêu dùng nhất làm các mặt hàng liên quan phòng chống dịch COVID-19,…

Cục quản lý thị trường TP sẽ tăng cường công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm theo kế hoạch, phối hợp cùng đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP và quận, huyện để kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm. Đồng thời, xử lý các cơ sở vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán thực phẩm quá hạn sử dụng,…

UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra tại các chợ truyền thống, cửa hàng trên địa bàn quản lý. Nhằm phát hiện các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông…