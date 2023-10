Kịp thời cứu 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

Sáng 14-10, thông tin từ UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu thành công 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Sau khi cứu 2 mẹ con thành công, lực lượng chức năng mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đưa xe máy lên bờ. Ảnh: BT

Trước đó, vào lúc 6 giờ 20 sáng cùng ngày, 2 mẹ con chị Trương Thị Ánh (ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền) di chuyển trên đường liên xã Quảng Phước - Quảng An bị ngập nước thì không may bị cuốn trôi.

Hai mẹ con đã được người dân, lực lượng Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã phát hiện nên cứu hộ ngay sau đó.

Lực lượng chức năng mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đưa chiếc xe máy của chị Ánh lên bờ.

Địa phương này cũng cảnh báo đến người dân trên địa bàn di chuyển trong điều kiện mưa lũ. Đặc biệt, không được đi lại tại các đoạn đường đã được lực lượng chức năng rào chắn.

Theo Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 19 giờ ngày 12-10 đến 7 giờ ngày 14-10 lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 200-450mm, có nơi cao hơn như Thuỷ Thanh 505mm.

Dự báo từ hôm nay (14-10) đến ngày 17-10, tại tỉnh này có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm.

NGUYỄN DO