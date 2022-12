Ký giả M. Validzic: Tôi không hiểu sao họ 'chém gió' về World Cup như thật

(PLO)- Nữ ký giả Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Croatia Martina Validzic đã nói như vậy.

Nhà báo Martina Validzic thuộc hàng phóng viên kỳ cựu, xông xáo nơi tuyến đầu. Cô lần đầu đến tác nghiệp ở giải lớn là World Cup 2006 tại Đức, sau đó là các kỳ Olympic và gần đây nhất là World Cup 2014 tại Brazil, Olympic Tokyo, Olympic mùa đông Bắc Kinh...

Martina đã đưa ra so sánh World Cup 2022 ở Qatar tuyệt vời hơn, an toàn hơn và vui vẻ hơn rất nhiều so với World Cup 2014 tại Brazil, hay Olympic Tokyo và Olympic mùa đông Bắc Kinh...

Martina Validzic nói: 'Tôi không hiểu sao truyền thông phương Tây “chém gió" như đúng rồi. Trong thời gian trước khi diễn ra World Cup 2022 ở Qatar cả thế giới cứ như tưởng rằng đến Qatar xem World Cup là đánh đổi với cái chết, sự nguy hiểm và thậm chí bị tấn công vì khác biệt xã hội. Nhưng thực tế đó là một đất nước tươi đẹp, mến khách, cực kỳ an toàn, an ninh tốt, ai cũng vui vẻ và tôi đoán rằng ai cũng bất ngờ với đất nước Qatar nếu họ đọc tin tức từ truyền thông của phương Tây và thực tế trải nghiệm'.

Nữ ký giả kỳ cựu này còn nói: “World Cup 2014 tại Brazil, có ai lạ lẫm dám đi dạo ngoài phố một mình không? Họ không dám đi ra ngoài, họ phải đi đông người và có đàn ông, cướp giật trên phố rất nhiều. Còn ở Olympic Tokyo diễn ra giữa đại dịch COVID-19 nên có những hạn chế về quá trình tác nghiệp. Tôi thấy một Qatar tuyệt vời không như truyền thông rêu rao trước đó, đó là nền tảng xã hội chứ không phải sự gượng ép”.

Trước đó, thuyền trưởng tuyển Anh Gareth Southgate đăng đàn khuyên fan bóng đá thế giới hãy đừng đến Qatar vì nguy hiểm tính mạng, nạn phân biệt, nhân quyền luôn bị xâm phạm...

Về phần mình nữ ký giả Martina Validzic mỗi khi tác nghiệp luôn mặc chiếc áo của đội tuyển Croatia, cô gọi đó là niềm tự hào. Tuyển Croatia khi hòa Bỉ lại ghi danh vào vòng 16 đội World Cup 2022 và cô còn phải tiếp tục ở lại để sản xuất những bản tin cho đài Phát thanh và Truyền hình Croatia.

DUY ÂN