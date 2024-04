Kỷ luật cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang 04/04/2024 21:13

(PLO)- UBND tỉnh An Giang thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Việt Trí

Ngày 4-4, nguồn tin của PLO cho biết ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Việt Trí. Ông Trí bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Nguyễn Việt Trí, cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang

Trước đó, ông Trí đã bị Bộ Công an khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 khai thác vượt trữ lượng trên 3,2 triệu m3 cát ở mỏ cát trên sông Tiền