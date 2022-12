Kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ vụ phá rừng ở Kon Tum

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy tự nhận kiểm điểm, rút kinh nghiệm và một phó chủ tịch xã Mô Rai bị kỷ luật khiển trách liên quan vụ để mất gần 150 m3 gỗ tại xã Mô Rai.

Ngày 12-12, UBND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm gửi UBND tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ phá rừng, gây thiệt hại gần 150 m3 gỗ xảy ra tại tiểu khu 692, xã Mô Rai.

Đây là vụ việc tỉnh Kon Tum yêu cầu xử lý nghiêm, làm rõ trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Theo đó, tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy và cá nhân ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch UBND huyện đã tự kiểm điểm sâu sắc và rút kinh nghiệm.

Đối với UBND xã Mô Rai, UBND huyện đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Mô Rai.

Theo báo cáo trên, tập thể lãnh đạo UBND huyện Sa Thầy có khuyết điểm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng có lúc chưa sâu sát, toàn diện. Còn cá nhân ông Nguyễn Kim Thái, Chủ tịch UBND huyện có khuyết điểm do chỉ đạo có lúc chưa kịp thời.

Liên quan vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tuyên, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Vụ việc được các cơ quan chức năng đang trình cơ quan thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như PLO đưa tin, ngày 2-9, lực lượng chức năng phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 692 (lâm phần thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, địa giới hành chính xã Mô Rai) phát hiện 32 gốc gỗ bị cưa hạ, khối lượng 58 m3. Sau đó, lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra phát hiện có 84 cây gỗ bị cưa hạ, khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 147 m3.

Vụ việc đã được Công an huyện Sa Thầy khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ ba người tham gia phá rừng, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Bước đầu công an xác định có năm người liên quan vụ án.

LÊ KIẾN