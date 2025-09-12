Cách để không bị lừa trước các cuộc gọi giả mạo

(PLO)- Theo VNPT, khách hàng dùng dịch vụ viễn thông chỉ tin tưởng các đầu số chính thức để tránh các cuộc gọi giả mạo, tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu hay tài khoản ngân hàng.

Theo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), thời gian gần đây có rất nhiều vụ việc lừa đảo qua điện thoại đã khiến nhiều người dân rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Các đối tượng giả mạo thường lợi dụng tâm lý cả tin, xưng danh nhân viên viễn thông, công an, nhân viên ngân hàng...để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền.

Để tránh các cuộc gọi lừa đảo, VNPT khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu hay tài khoản ngân hàng khi được yêu cầu từ số lạ.

Chính vì vậy, để nhận biết đâu là cuộc gọi an toàn, VNPT đã đưa ra một số lưu ý sau:

Ghi nhớ các đầu số chính thức của VNPT: Hiện VNPT chỉ sử dụng các đầu số sau để gọi tới khách hàng nhằm tư vấn, hỗ trợ dịch vụ:

0888 000 666: đầu số gọi tới khách hàng để hỗ trợ dịch vụ Băng rộng cố định và Truyền hình MyTV.

0888 001 091: đầu số gọi tới khách hàng để hỗ trợ dịch vụ di động

0918 001 260: đầu số gọi tới khách hàng để hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa

0911 001 091: đầu số gọi tới khách hàng để tư vấn gói cước, dịch vụ của VNPT

Theo danh sách nêu trên thì khi đầu số 0888 000 666 gọi đến, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm nhận cuộc gọi đến. Đây là kênh chính thức của VNPT gọi tới khách hàng để hỗ trợ dịch vụ Internet và MyTV.

Một trong những nguyên tắc mà VNPT đưa ra là không bao giờ hỏi OTP, mật khẩu, tài khoản ngân hàng. Những cuộc gọi hỗ trợ từ VNPT chỉ xoay quanh việc tư vấn và giải đáp nhu cầu dịch vụ. Do đó nếu có ai gọi điện tự xưng VNPT nhưng yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu hay tài khoản ngân hàng thì chắc chắn đó là những cuộc gọi giả mạo.

Khách hàng đừng vội tin khi người gọi dọa khóa SIM, cắt dịch vụ hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Đồng thời không nên bấm vào liên kết, không tải ứng dụng lạ theo hướng dẫn từ những số điện thoại không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó là luôn kiểm tra số hiển thị, chỉ trả lời khi thấy các số chính thức từ VNPT theo danh sách trên.

Việc ghi nhớ các đầu số của VNPT và kiên quyết không cung cấp thông tin nhạy cảm qua điện thoại sẽ giúp chúng ta tự bảo vệ bản thân, đồng thời cảnh báo người thân, bạn bè để không trở thành nạn nhân.

Với việc chuẩn hóa và công khai minh bạch các đầu số liên lạc, VNPT mong muốn mang lại cho khách hàng sự an tâm và thuận tiện trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền hình số.

Ngoài các số điện thoại chính thức gọi đến khách hàng, khi cần khách hàng có thể chủ động liên hệ tới các số tổng đài (miễn cước cuộc gọi) theo nhu cầu như sau: - 1800 1091: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ của mạng di động VinaPhone; - 1800 1166: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ Internet, My TV, Điện thoại cố định; - 1800 1260: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa.

