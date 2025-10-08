Cách tố giác tội phạm, báo cáo tai nạn giao thông bằng ứng dụng SOS an ninh trật tự

(PLO)- Ứng dụng SOS An ninh trật tự cho phép người dân gửi tin báo tố giác tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc các sự cố khác tới cơ quan công an.

Trước đó, ứng dụng SOS An ninh trật tự đã được thí điểm tại phường Phú Mỹ và phường Tân Phú, mang đến những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự thông qua Google Play hoặc App Store.

Cài đặt ứng dụng SOS An ninh trật tự trên điện thoại. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Google, xác minh danh tính bằng cách quét mã QR trên CCCD. Lưu ý, tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) sẽ sớm được triển khai trong các phiên bản sắp tới.

Đăng nhập vào ứng dụng SOS An ninh trật tự. Ảnh: MINH HOÀNG

Giao diện của ứng dụng tương đối đơn giản và dễ sử dụng với các nút chức năng như 113, 114, 115 và các tiện ích cần thiết (Help 114, cơ quan PCCC, cơ sở y tế...). Trong khuôn khổ bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ chỉ hướng dẫn thao tác báo cáo tình hình an ninh trật tự, tai nạn giao thông… đối với các tính năng khác, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm trong quá trình sử dụng.

Để tố giác tội phạm, báo cáo tai nạn giao thông… bạn hãy nhấn vào nút SOS hoặc Tạo tin báo, sau đó lựa chọn Loại tin báo (tai nạn giao thông, cứu nạn cứu hộ, cảnh báo cháy, nổ, an ninh trật tự, liên quan ma túy), sau đó thêm hình ảnh và video (nếu có), địa điểm và thời gian xảy ra vụ việc, cùng vài dòng mô tả nội dung rồi bấm Gửi tin báo.

Cách báo cáo tai nạn giao thông, tố giác tội phạm trên ứng dụng SOS An ninh trật tự. Ảnh: MINH HOÀNG

Khi nhận được tin báo, các cán bộ trực ban sẽ phân loại, trao đổi với công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ để điều động lực lượng tiếp cận hiện trường, hạn chế tối đa thiệt hại.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn, góp phần xây dựng TP an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

