(PLO)- Meta vừa xác nhận rằng dữ liệu người dùng sẽ được thu thập để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu trên Facebook, Instagram và Threads.

Video: Điều gì xảy ra khi Meta AI sử dụng dữ liệu người dùng để quảng cáo.

﻿Thực hiện: TIỂU MINH

Điều này có nghĩa là những gì bạn nói với Meta AI (tin nhắn, giọng nói…) có thể được sử dụng để xác định sở thích, thói quen và mối quan tâm của bạn, từ đó hiển thị những quảng cáo “phù hợp hơn”.

Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram…) cho biết họ sẽ gửi thông báo chính thức đến người dùng từ ngày 7-10, và chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào 16-12 tới đây. Tuy nhiên, người dùng tại Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu và Hàn Quốc sẽ được miễn trừ khỏi quy định này.

Đừng đăng những bức ảnh này lên Facebook hoặc Instagram của bạn (PLO)- Các chuyên gia an ninh mạng vừa đưa ra cảnh báo mới về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi người dùng đăng ảnh lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram.

Việc Meta AI thu thập dữ liệu người dùng sẽ bắt đầu từ ngày 16-12-2025. Ảnh: Meta

Theo Meta, việc thu thập dữ liệu trò chuyện sẽ giúp cá nhân hóa nội dung và đề xuất quảng cáo dựa trên tương tác của người dùng với các công cụ AI tạo sinh. Nói cách khác, nếu bạn hỏi Meta AI về du lịch Đà Lạt, bạn có thể bắt đầu thấy quảng cáo khách sạn, tour du lịch hoặc giày leo núi trong nguồn cấp dữ liệu của mình.

Meta khẳng định đây là cách giúp quảng cáo trở nên hữu ích hơn, giúp người dùng nhìn thấy nội dung họ quan tâm, và ít gặp nội dung không liên quan hơn.

Tuy nhiên, công ty cũng nhấn mạnh rằng một số chủ đề nhạy cảm sẽ không bị dùng cho quảng cáo, bao gồm tôn giáo, chính trị, khuynh hướng tình dục, sức khỏe, chủng tộc, niềm tin cá nhân...

Hiện nay, Meta AI có hơn 1 tỉ người dùng mỗi tháng, một lượng dữ liệu khổng lồ mà công ty có thể khai thác để cải thiện hệ thống quảng cáo của mình.

Người dùng vẫn có thể tùy chỉnh trải nghiệm quảng cáo trong phần cài đặt ( https://accountscenter.facebook.com/ads/ ), và các công cụ kiểm soát nguồn cấp dữ liệu. Ngoài ra, Meta cho biết họ chỉ sử dụng micro khi người dùng chủ động bật tính năng thoại, và sẽ hiển thị đèn báo khi micro đang hoạt động.

Tùy chỉnh các quảng cáo hiển thị trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật lại bày tỏ lo ngại về vấn đề này. Jake Moore, cố vấn an ninh mạng toàn cầu của ESET, nhận định: “Việc Meta thu thập dữ liệu trò chuyện có thể khiến người dùng chuyển sang các nền tảng khác, chẳng hạn như ChatGPT, vốn không gắn liền với mô hình quảng cáo”.

Dù động thái này không quá bất ngờ, nhưng việc AI giờ đây cũng trở thành công cụ thu thập dữ liệu đang đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư trong kỷ nguyên AI.

Nếu thấy cảnh báo này, Facebook của bạn đang bị hack (PLO)- Người dùng Facebook đang phải đối mặt với một chiến dịch tấn công mạng tinh vi, giả mạo thông báo chính thức từ nền tảng để đánh cắp tài khoản Facebook.