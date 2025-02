Meta hướng dẫn trẻ em cách nhận biết lừa đảo trực tuyến

Chương trình này được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các trường học, phụ huynh và tổ chức có nhu cầu. Nội dung bao gồm giáo án, hoạt động tương tác trên lớp và video hướng dẫn, giúp trẻ em có thể tự bảo vệ mình trước những rủi ro trong thế giới số.

Theo Meta, chương trình được xây dựng với sự đóng góp từ nhiều chuyên gia an toàn trẻ em, bao gồm Trung tâm Quốc tế về Trẻ em mất tích và bị bóc lột (National Center for Missing & Exploited Children), Bộ An ninh Nội địa Mỹ (Department of Homeland Security), tổ chức phi lợi nhuận Thorn, Đại học Purdue và Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm chống lại Trẻ em.

Meta hướng dẫn trẻ em cách nhận diện chiêu trò lừa đảo trực tuyến trên mạng xã hội. Ảnh: Meta

Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội

Việc ra mắt chương trình này là một phần trong chiến lược của Meta nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là trong bối cảnh các nhà lập pháp đang siết chặt quy định về an toàn trực tuyến.

Năm ngoái, Instagram đã áp dụng hàng loạt biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên, bao gồm tự động đặt tài khoản của thanh thiếu niên ở chế độ riêng tư, hạn chế tương tác với người lạ, làm mờ hình ảnh nhạy cảm được gửi cho trẻ và ngăn chặn hành vi chụp màn hình trong các cuộc trò chuyện riêng tư.

Song song đó, nhiều dự luật quan trọng về an toàn trẻ em trên môi trường mạng đang được Quốc hội Mỹ xem xét, như Đạo luật An toàn Trực tuyến Trẻ em (KOSA) và COPPA 2.0. Một số bang tại Mỹ cũng đã ban hành luật riêng về bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội, dù vẫn còn gặp nhiều tranh cãi pháp lý.

Antigone Davis, Giám đốc An toàn Toàn cầu của Meta, nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết làm mọi điều có thể để bảo vệ thanh thiếu niên trên nền tảng của mình. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ sẽ phát huy hiệu quả hơn nếu trẻ em tự tin nhận diện các nguy cơ tiềm ẩn và biết cách tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết."

Chương trình giảng dạy này hiện đang được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người tại https://www.childhelp.org/subs-online-harm/ .

