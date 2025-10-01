Dữ liệu bùng nổ mở ra cuộc cạnh tranh mới trong ngành lưu trữ.

(PLO)- Nhu cầu lưu trữ và bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam đang tăng mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số gia tăng, và các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Thị trường lưu trữ dữ liệu bùng nổ

Theo IDC Worldwide Global Forecast, thế giới sẽ tạo ra 175 zettabyte dữ liệu vào năm 2025 và tăng gấp hơn 10 lần trong thập kỷ tới, đạt 2.100 zettabyte. Sự gia tăng này đang thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ.

Theo khảo sát về xu hướng chuyển đổi số năm 2025 của Synology, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số như một cam kết chiến lược. Tuy nhiên, thực tế cho thấy 85% doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu của quá trình này. Điều đáng lo là hơn 55% từng bị tấn công mạng, trong khi chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố.

Bà Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia của Synology.

Theo bà Thachawan Chinchanakarn, Head of Southeast Asia của Synology, “Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dữ liệu, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp công nghệ tiên tiến”.

Tại Việt Nam, thị trường lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp đang có sự cạnh tranh từ nhiều nhà cung cấp quốc tế như Dell Technologies, HPE, NetApp cùng các thương hiệu châu Á như QNAP và Synology.

Giải pháp công nghệ mới

Đầu năm nay, Synology đã ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Với dung lượng từ 8 TB đến 140 TB, ActiveProtect đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp, đồng thời cung cấp sao lưu không thể thay đổi (immutable backup), khả năng tách biệt vật lý (air-gap) và hỗ trợ tuân thủ quy định, từ đó tạo lớp bảo vệ vững chắc trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Bà Jola Lê, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Synology, chia sẻ rằng hiện tại, các giải pháp của hãng đã có hơn 14 triệu lượt cài đặt toàn cầu, bảo vệ 25 triệu thiết bị đầu cuối và kết nối 2 triệu camera. Tại Việt Nam, mức độ ứng dụng của doanh nghiệp đã tăng 300% trong giai đoạn 2020-2025.

Các chuyên gia Synology chia sẻ các thông tin về bảo mật và lưu trữ.

Xu hướng tích hợp AI vào các giải pháp văn phòng với OCR, tìm kiếm ngữ nghĩa và dịch thuật thời gian thực cũng đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt khi có thể vận hành hoàn toàn tại chỗ để đảm bảo bảo mật.

Các chuyên gia trong ngành nhận định, khả năng chống chịu tấn công mạng đang trở thành yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

