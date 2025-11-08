Giải pháp công nghệ giúp đẩy nhanh các dự án trọng điểm ở TP.HCM

(PLO)- Ứng dụng BIM giúp tạo ra những công trình chất lượng hơn, đồng thời tối ưu hóa chi phí và giúp giảm thời gian hoàn thành các công trình trọng điểm.

Ngày 8-11, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình đào tạo, bồi dưỡng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM - Building Information Modeling) và báo cáo ứng dụng BIM đối với dự án rạch Xuyên Tâm.

​BIM là quy trình tạo lập và quản lý mô hình thông tin kỹ thuật số của một công trình xuyên suốt vòng đời của dự án, từ lúc lên ý tưởng, thiết kế, thi công cho đến vận hành và bảo trì.

​Ứng dụng BIM vào dự án đầu tư xây dựng là xu thế tất yếu

​Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, cho biết ngành xây dựng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng BIM không chỉ là xu thế tất yếu. Đây còn là giải pháp quan trọng giúp nâng cao chất lượng thiết kế, quản lý, thi công và vận hành các công trình hạ tầng đô thị.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

Nhận thức được điều đó, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đã phối hợp các đơn vị tư vấn gồm: Công ty Cổ phần IDECO Việt Nam; Viện Nghiên cứu và Phát triển BIM TP.HCM; Công ty Cổ phần Công Nghệ DP Unity và các chuyên gia, giảng viên, tổ chức chương trình đào tạo và bồi dưỡng áp dụng BIM. Theo đó, các đơn vị đã tổ chức trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành BIM cho đội ngũ cán bộ quản lý dự án, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng tiếp cận các công cụ và phương pháp quản lý hiện đại.

Thông qua quá trình học tập, các học viên đã được học lý thuyết kết hợp với thực hành, nắm bắt được các phần mềm BIM chuyên dụng, hiểu rõ quy trình ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình.

Đặc biệt, việc triển khai áp dụng BIM tại dự án Rạch Xuyên Tâm, một trong những dự án trọng điểm của TP là bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm của Ban Quản lý dự án Hạ tầng trong việc đưa công nghệ số vào thực tiễn quản lý, góp phần đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa chi phí đầu tư.

"Cùng sự hỗ trợ của các đơn vị chuyên môn, công tác triển khai BIM sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình, phục vụ phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững cho TP.HCM"- ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng chia sẻ.

Ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản Lý dự án 3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM thông tin, khóa đào tạo, bồi dưỡng áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) được tổ chức nhằm trang bị cho cán bộ, kỹ sư, chuyên viên và lãnh đạo của Ban những kiến thức nền tảng, kỹ năng thực hành và năng lực quản lý thông tin công trình theo mô hình BIM. Điều này phù hợp với định hướng chuyển đổi số của ngành xây dựng Việt Nam giai đoạn 2025-2030.

Ông Phan Nhật Linh, Trưởng Ban Quản Lý dự án 3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NC

"Khóa đào tạo không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức, mà còn giúp đổi mới tư duy quản lý dự án theo hướng số hóa, tăng hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban, đồng thời khẳng định quyết tâm của Ban Quản lý dự án Hạ tầng trong việc đón đầu xu thế chuyển đổi số ngành xây dựng, tiến tới xây dựng đô thị thông minh bền vững theo lộ trình đến năm 2030"- ông Phan Nhật Linh nói.

Bim được coi là xu thế của ngành xây dựng hiện đại

Trong bối cảnh ngành xây dựng đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt kịp với xu thế công nghệ 4.0, việc ứng dụng các công nghệ mới như BIM không còn là sự lựa chọn, mà là một xu thế tất yếu.

TS Huỳnh Xuân Tín, giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải chia sẻ, việc đưa ứng dụng BIM vào các dự án là xu hướng phát triển tất yếu chung, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Việc áp dụng những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng là giải pháp nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng công trình và tăng tính hiệu quả đầu tư xây dựng.

Đồng tình, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cũng cho rằng, cần tổ chức thêm các lớp học liên quan việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng.

Điển hình với dự án rạch Xuyên Tâm, việc ứng dụng BIM vào công trình sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Cụ thể là có thể giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí tổng thế của dự án. Bên cạnh đó là có thể tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Hơn nữa là quản lý tiến độ, sản lượng và chất lượng công trình.

Với dự án rạch Xuyên Tâm, việc ứng dụng BIM vào công trình sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Ảnh: NC

Báo cáo việc ứng dụng BIM vào dự án rạch Xuyên Tâm, ông Văn Đức Quang, Giám đốc dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM) cho biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là một công trình hạ tầng trọng điểm của TP.HCM, nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, ngập nước và cải thiện diện mạo đô thị.

Ông Văn Đức Quang, Giám đốc dự án rạch Xuyên Tâm, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM báo cáo việc ứng dụng BIM trong dự án cải tại rạch Xuyên Tâm. Ảnh: NC

Việc ứng dụng BIM trong dự án này đã được đang được triển khai, BIM được liên kết với tiến độ thi công, giúp theo dõi sát sao tiến độ theo thời gian thực, trực quan hóa các giai đoạn xây dựng và kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập nếu có xảy ra ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án.

Hơn nữa, ứng dụng BIM cũng cung cấp thông tin chi tiết, giúp các nhà thầu thi công chính xác hơn, giảm thiểu sai sót tại công trường, đặc biệt quan trọng với các hạng mục hạ tầng phức tạp...

Hơn 10.000 cán bộ TP.HCM được tập huấn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (PLO)- Hơn 10.000 cán bộ, công chức tại TP.HCM vừa tham gia tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.