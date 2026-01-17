Hy hữu kiện hàng điện thoại Nokia đến tay người nhận sau 16 năm

(PLO)-Các điện thoại Nokia này đều mới tinh nhưng đã trở thành cổ vật trong thời điểm hiện nay.

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Libya khi một kiện hàng điện thoại di động Nokia đã được giao tới người nhận sau đúng 16 năm kể từ ngày đặt hàng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Theo Gulf News, vào ngày 16-1-2026 vừa qua, anh A, chủ một cửa hàng điện thoại di động tại thủ đô Tripoli đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhận được một kiện hàng bí ẩn.

Khi mở ra, anh không tin vào mắt mình khi thấy bên trong là những chiếc điện thoại Nokia mà anh đã đặt hàng từ tận năm 2010.

Được biết, số hàng này đã được bàn giao cho đơn vị vận chuyển địa phương vào thời điểm đặt hàng.

Tuy nhiên, sau khi cuộc nội chiến bùng nổ vào tháng 2-2011, hệ thống logistics và hải quan của Libya gần như tê liệt hoàn toàn, khiến kiện hàng bị bỏ quên trong kho suốt hơn một thập kỷ.

Điều đáng nói là cả người gửi và người nhận đều ở ngay trung tâm Tripoli, chỉ cách nhau vài km, nhưng sự hỗn loạn về chính trị đã khiến hành trình của kiện hàng kéo dài tới 16 năm.

Anh A và bạn bè đã không nhịn được cười khi unboxing kiện hàng chứa đầy những mẫu điện thoại cổ lỗ sĩ của Nokia, vốn từng được coi là dòng thiết bị cao cấp hoặc chuyên dụng để nghe nhạc thời bấy giờ thay vì những chiếc smartphone hiện đại ngày nay.

Video ghi lại cảnh mở hộp kiện hàng này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội X. Trong đoạn clip, anh A hài hước nói: "Đây giống cổ vật hơn là điện thoại di động đúng không?".

Cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận xúc động: "Đây chính là dấu vết của một thời đại" hay "Câu chuyện này không chỉ là sự cố hy hữu, nó cho thấy xung đột vũ trang đã tác động sâu sắc đến đời sống thường nhật của con người như thế nào".

