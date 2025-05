Lịch cập nhật One UI 7 cho các thiết bị Samsung Galaxy

(PLO)- Samsung đang mở rộng việc triển khai One UI 7, bản cập nhật phần mềm lớn mang đến nhiều cải tiến về giao diện, hiệu suất và tính năng cho các thiết bị Galaxy.

Theo lịch trình được Samsung công bố trước đó, toàn bộ các mẫu điện thoại và máy tính bảng đủ điều kiện sẽ được nâng cấp trước cuối tháng 6. Tuy nhiên, do vướng phải một số lỗi nghiêm trọng, quá trình cập nhật đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Tiến độ cập nhật không diễn ra đồng đều, khiến nhiều người dùng cảm thấy phiền lòng. Có người đã nhận được bản cập nhật, trong khi người khác dù sử dụng thiết bị mới hơn vẫn phải chờ đợi.

2 mẫu iPhone cũ bạn không nên mua vào thời điểm này (PLO)- Nếu bạn đang tính mua một mẫu iPhone cũ giá rẻ, hãy cân nhắc kỹ khi Apple vừa đưa iPhone 7 Plus và iPhone 8 vào danh sách sản phẩm cổ điển.

Người dùng các thiết bị Samsung Galaxy sẽ sớm nhận được One UI 7 trong tháng 6. Ảnh: TIỂU MINH

Vừa qua, Samsung Đức đã công bố lộ trình cập nhật mới, trong đó liệt kê hàng loạt thiết bị Galaxy dự kiến sẽ nhận One UI 7 trong tháng 6, bao gồm cả các mẫu giá rẻ và tầm trung vốn rất phổ biến tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Danh sách thiết bị Galaxy được cập nhật One UI 7 trong tháng 6:

- Dòng A: Galaxy A55, A54, A53, A35, A34, A33, A25, A16, A15, A14, A05s

- Dòng M: Galaxy M53, M33

- Dòng XCover: Galaxy XCover7, XCover 6 Pro

- Máy tính bảng: Galaxy Tab S6 Lite (2024), Tab Active 5, Tab Active 4 Pro, Tab A9+

Riêng Galaxy Tab A9 sẽ được cập nhật vào tháng 7, chậm hơn một chút so với các thiết bị còn lại.

Hiện tại, một số thiết bị trong danh sách như Galaxy A55, A54, A25, Tab Active 5 và Tab S6 Lite (2024) đã bắt đầu nhận được bản cập nhật, nhưng chủ yếu là tại Hàn Quốc. Sau đó, bản cập nhật sẽ được mở rộng dần sang các khu vực khác, bao gồm châu Âu và châu Á.

Việc cập nhật One UI 7 không diễn ra đồng loạt cho tất cả người dùng, do Samsung áp dụng phương pháp cập nhật theo đợt, nhằm đảm bảo ổn định và kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai. Do đó, nếu thiết bị của bạn đã nằm trong danh sách nhưng vẫn chưa thấy thông báo cập nhật, hãy kiên nhẫn chờ thêm vài ngày và kiểm tra lại trong mục Cài đặt - Cập nhật phần mềm.

One UI 7 dự kiến sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, giao diện trực quan hơn và các tính năng mới như cải thiện quyền riêng tư, AI hỗ trợ tác vụ thông minh và tối ưu hiệu suất pin.

Nghiên cứu hé lộ lý do vì sao nhân viên từ chối sử dụng AI khiến nhiều người bất ngờLENS (PLO)- Một báo cáo mới cho thấy cứ 7 nhân viên thì có 1 người thẳng thừng từ chối sử dụng AI, và 39% thì miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng điều bất ngờ là họ không ghét công nghệ, họ chỉ không thích cách nó được triển khai.