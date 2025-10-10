TECNO Spark 40 Pro+ ra mắt với chip G200 đầu tiên trên thế giới

(PLO)- Thị trường smartphone giá dưới 6 triệu đồng vừa có thêm “tân binh” TECNO Spark 40 Pro+, chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị chip MediaTek Helio G200, hứa hẹn khuấy động cuộc đua hiệu năng trong phân khúc phổ thông.

Hiệu suất mạnh, trải nghiệm mượt mà

TECNO Spark 40 Pro+ là thiết bị đầu tiên được tích hợp bộ xử lý MediaTek Helio G200, chipset 4G thế hệ mới được chế tạo trên tiến trình 6 nm của TSMC. Bộ vi xử lý này sở hữu cấu trúc CPU tám nhân, bao gồm hai nhân hiệu năng cao Cortex-A76 xung nhịp 2.2 GHz và sáu nhân tiết kiệm năng lượng Cortex-A55 xung nhịp 2.0 GHz, mang lại khả năng phản hồi và xử lý đa nhiệm tốc độ hơn.

MediaTek Helio G200 cũng hỗ trợ công nghệ DCSAR, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả kết nối mạng ngay cả trong môi trường tín hiệu phức tạp hoặc yếu

Spark 40 Pro+ được trang bị màn hình cong 6,78 inch với tấm nền AMOLED, độ phân giải 1.5K và tần số quét 144 Hz, đảm bảo thao tác vuốt chạm luôn mượt mà. Thiết bị sở hữu bộ nhớ trong lên tới 256 GB cùng khả năng mở rộng RAM linh hoạt, đạt tổng dung lượng 16 GB (8 GB vật lý + 8 GB mở rộng), đảm bảo không gian lưu trữ rộng rãi.

Thiết kế của máy cũng gây ấn tượng khi chỉ mỏng 6,49 mm và trọng lượng 160 g. Phần khung cong nhẹ tạo cảm giác cầm nắm mềm mại, thoải mái trong thời gian dài. Đi kèm theo đó là chuẩn kháng nước và bụi IP64 và lớp kính cường lực Corning GG7i, giúp tăng khả năng bảo vệ khi rơi rớt lên đến 2 m (khi sử dụng ốp bảo vệ kèm theo trong hộp).

Máy được trang bị viên pin 5.200 mAh (sạc nhanh 45 W và sạc không dây 30 W), có thể sạc được 2.000 chu kỳ mà vẫn còn hơn 80% dung lượng pin sau 5 năm sử dụng.

Khả năng giao tiếp của thiết bị cũng được tối ưu hóa với tính năng Liên lạc không tốn dữ liệu. Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi miễn phí và gửi tin nhắn văn bản/thoại thông qua kết nối Bluetooth giữa các thiết bị trong phạm vi 500 mét, hữu ích khi thám hiểm ngoài trời hoặc ở những nơi tín hiệu di động kém. Máy còn được trang bị Super WiFi 2.0 (với ăng-ten kép) và GPS 2.0 cải tiến, đảm bảo kết nối mạng và định vị luôn liên tục, chính xác.

TECNO Spark 40 Pro+ ra mắt với chip G200 đầu tiên.

Hệ sinh thái TECNO AI toàn diện

Trung tâm AI hiệu suất cao với hệ sinh thái TECNO AI đa tác vụ có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng chỉ trong một thao tác chạm;

● Hỏi Ella (AI Assistant): Trợ lý AI thông minh, hỗ trợ dịch cuộc gọi, tóm tắt văn bản, chỉnh sửa nội dung hoặc công cụ hình ảnh chỉ bằng một lần nhấn, đơn giản hóa mọi tác vụ.

● Xóa AI 2.0 & Trình mở rộng sổ ảnh AI: Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh cho phép loại bỏ các chi tiết không mong muốn khỏi ảnh một cách dễ dàng, và mở rộng khung ảnh bằng thuật toán tạo sinh.

● Viết AI & Dịch AI: Cung cấp Trình tạo văn bản, Hiệu đính và Tóm tắt để hỗ trợ công việc. Dịch AI hỗ trợ dịch thuật hai chiều theo thời gian thực (136 ngôn ngữ văn bản, 44 ngôn ngữ giọng nói) giúp giao tiếp xuyên ngôn ngữ dễ dàng.

● Camera EIS 50 MP: Camera chính 50 MP được trang bị công nghệ chống rung điện tử EIS và thuật toán miền AI RAW, đảm bảo hình ảnh rõ nét, chi tiết được khôi phục chính xác trong cả cảnh chụp ngược sáng và ban đêm. Bên cạnh đó, tính tính năng chụp ảnh chuyển động Flashsnap trên Spark 40 Pro+ cũng là trợ thủ đắc lực dành cho các tín đồ yêu thích sáng tạo nội dung, chụp ảnh trong điều kiện chuyển động.

Thông tin mở bán và ưu đãi

Từ ngày 10-10-2025, TECNO Spark 40 Pro+ sẽ chính thức được mở bán độc quyền tại toàn bộ hệ thống bán lẻ CellphoneS trên phạm vi toàn quốc. Phiên bản 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong có giá niêm yết là 5,69 triệu đồng.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 15-10, khách hàng đặt mua sản phẩm sẽ nhận được gói ưu đãi hấp dẫn, bao gồm voucher giảm giá trực tiếp 500.000 đồng và quà tặng kèm là Sạc Magebase trị giá 299.000 đồng, trả góp 0%.

