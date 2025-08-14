Tin công nghệ 14-8: iPad giá rẻ mới sẽ sử dụng chip A18

(PLO)- Tin công nghệ 14-8 sẽ có các nội dung như iPad giá rẻ mới sẽ sử dụng chip A18, Samsung biến TV thành trợ lý AI thông minh với Bixby mới, Mỹ bí mật gắn thiết bị theo dõi vào lô hàng chip AI xuất khẩu, Google Pixel 10 đạt điểm cao về tiết kiệm năng lượng và độ bền.

1. iPad giá rẻ mới sẽ sử dụng chip A18

Apple vừa vô tình xác nhận mẫu iPad giá rẻ tiếp theo sẽ được trang bị chip A18, dòng vi xử lý mới nhất, vốn đang sử dụng trên iPhone 16.

Theo các tài liệu mã nguồn bị rò rỉ, iPad thế hệ thứ 12 dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026, giữ nguyên thiết kế hiện tại nhưng cải thiện vượt trội về tốc độ và khả năng xử lý. Chip A18 được sản xuất trên tiến trình 3 nm thế hệ 2, tích hợp 6 nhân CPU (2 lõi hiệu suất, 4 lõi tiết kiệm điện), GPU 5 nhân và đặc biệt là Neural Engine 16 lõi, bộ xử lý trí tuệ nhân tạo chuyên biệt, nhanh hơn 15% so với thế hệ trước.

Điều này đồng nghĩa với việc iPad mới sẽ tận dụng được tối đa các tính năng Apple Intelligence như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch thuật và các tác vụ AI ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc vào đám mây. Ngoài ra, chip A18 còn giúp tăng hiệu suất đồ họa 40%, tiết kiệm pin hơn 35% và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.

iPad giá rẻ mới sẽ sử dụng chip A18

2. Samsung biến TV thành trợ lý AI thông minh với Bixby mới

Samsung vừa công bố bản nâng cấp lớn cho trợ lý giọng nói Bixby trên dòng TV 2025, mang đến trải nghiệm tìm kiếm và điều khiển bằng giọng nói tự nhiên hơn nhờ AI tạo sinh.

Với Bixby mới, bạn chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc nhấn nút micro để bắt đầu trò chuyện, không cần lệnh mẫu, không phải truy cập menu. Bixby có khả năng hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, cho phép tương tác liền mạch như đang nói chuyện với một người thật.

Ví dụ như các câu hỏi đơn giản như “đỉnh Everest cao bao nhiêu?” hay yêu cầu TV cung cấp nội dung dựa trên sở thích cá nhân như “phát playlist nhẹ nhàng cho ngày mưa”, Bixby đều phản hồi trực tiếp trên màn hình mà không làm gián đoạn trải nghiệm xem.

Ngoài ra, tính năng Click to Search cũng được nâng cấp, giúp bạn tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn, từ thông tin diễn viên, chương trình đang xem cho tới các câu hỏi ngoài màn hình. Đặc biệt, trợ lý ảo này còn kết nối với hệ sinh thái Samsung SmartThings, biến TV thành trung tâm điều khiển thiết bị gia dụng thông minh. Cụ thể, người dùng có thể ra lệnh “đặt máy lạnh ở 25 độ” ngay từ màn hình TV.

Dự kiến, Bixby AI thế hệ mới sẽ xuất hiện trên các dòng Neo QLED, OLED, The Frame và QLED 2025, triển khai từ Hàn Quốc trước khi mở rộng toàn cầu. Samsung cũng cam kết hỗ trợ nâng cấp phần mềm Tizen miễn phí trong 7 năm.

Samsung biến TV thành trợ lý AI thông minh với Bixby mới

3. Mỹ bí mật gắn thiết bị theo dõi vào lô hàng chip AI xuất khẩu

Trong bối cảnh căng thẳng công nghệ leo thang, chính phủ Mỹ đã triển khai một biện pháp kiểm soát xuất khẩu chưa từng có tiền lệ, bí mật gắn thiết bị theo dõi vào các lô hàng chip AI cao cấp trước khi xuất khẩu. Động thái này nhằm ngăn chặn việc các chip bị chuyển giao trái phép đến các nước nằm trong danh sách hạn chế thương mại, hoặc sử dụng cho mục đích quân sự.

Theo Reuters, các thiết bị theo dõi này được giấu trong bao bì hoặc thậm chí bên trong máy chủ chứa chip, cho phép giới chức Mỹ giám sát đường đi của từng lô hàng sau khi rời khỏi lãnh thổ.

Các lô hàng bị kiểm tra chủ yếu bao gồm sản phẩm của Nvidia và AMD, hai nhà cung cấp lớn nhất trên thị trường AI hiện nay.

Biện pháp này cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn, giữa lúc Bắc Kinh đẩy mạnh phát triển AI và điện toán hiệu năng cao.

Mặc dù vậy, việc này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quyền riêng tư, bảo mật chuỗi cung ứng và khả năng đáp trả từ phía Trung Quốc, đặc biệt là khi tình hình thương mại giữa hai nước ngày càng căng thẳng.

Mỹ bí mật gắn thiết bị theo dõi vào lô hàng chip AI xuất khẩu

4. Google Pixel 10 đạt điểm cao về tiết kiệm năng lượng và độ bền

Dựa trên Nhãn năng lượng của EU (EPREL), Google Pixel 10 đã nhận được xếp hạng ‘B’ về tiết kiệm năng lượng, và đạt điểm ‘A’ trong thử nghiệm độ bền rơi tự do, với khả năng chịu được 270 lần rơi mà không gặp lỗi nghiêm trọng.

Thời lượng pin của Pixel 10 cũng gây ấn tượng dù dung lượng thực tế chỉ khoảng 4.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng liên tục hơn 49 giờ chỉ với một lần sạc.

Đặc biệt, phiên bản Pixel 10 Pro thậm chí còn tốt hơn khi đạt xếp hạng ‘A’ cả về năng lượng và độ bền, với pin 4.707 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 51 giờ 9 phút. Pixel 10 Pro XL sở hữu pin lớn nhất 5.078 mAh, đạt xếp hạng ‘B’ về năng lượng và ‘A’ về độ bền, sử dụng liên tục gần 49 giờ.

Điểm đáng chú ý, cả ba mẫu Pixel 10 đều đạt chuẩn IP68 về chống nước, chống bụi và duy trì chất lượng pin sau 1.000 chu kỳ sạc.

Google Pixel 10 đạt điểm cao về tiết kiệm năng lượng và độ bền

