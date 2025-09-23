Tin công nghệ 23-9: AI của Apple đã hỗ trợ tiếng Việt

(PLO)- Tin công nghệ 23-9 sẽ có các nội dung như AI của Apple đã hỗ trợ tiếng Việt, người Việt sẵn sàng chi hàng trăm triệu để mua smartphone cao cấp, One UI 8.5 ngày càng giống iOS 26, sinh viên tận dụng nền tảng số để trang trải cuộc sống đại học.

1. AI của Apple đã hỗ trợ tiếng Việt

Bắt đầu từ phiên bản iOS 26.1 beta và macOS 26.1 beta, Apple đã chính thức hỗ trợ tiếng Việt trên bộ công cụ Apple Intelligence, cho phép người dùng có thể trải nghiệm Siri, nhận diện văn bản, trợ lý cá nhân… bằng ngôn ngữ quen thuộc.

Để sử dụng, bạn chỉ cần nói Hey Siri, <nội dung cần tìm kiếm>, hoặc thêm cụm từ “hỏi ChatGPT” để nhận được những câu trả lời chi tiết và chuyên sâu.

Bên cạnh đó, các tính năng xử lý văn bản cũng được nâng cấp, cho phép viết lại, hiệu chỉnh và thay đổi văn phong một cách linh hoạt trong ứng dụng Notes (ghi chú) và nhiều ứng dụng khác.

Khả năng tóm tắt trang web và email bằng tiếng Việt cũng giúp người dùng tiết kiệm thời gian đọc, và nắm bắt thông tin nhanh hơn. Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ hoạt động với ứng dụng Mail mặc định của Apple.

Trong lĩnh vực sáng tạo, Image Playground cho phép người dùng tạo hình ảnh bằng câu lệnh tiếng Việt.

2. Người Việt sẵn sàng chi hàng trăm triệu để mua smartphone cao cấp

Thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt, khi ngày càng nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho một chiếc điện thoại. Với nhóm người dùng thượng lưu, smartphone không chỉ là thiết bị liên lạc mà còn giúp thể hiện phong cách cá nhân.

Theo Nikkei Asia, Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng nhanh của tầng lớp trung lưu và thượng lưu, kéo theo mức thu nhập ngày càng cao và tâm lý tiêu dùng ngày càng chọn lọc, đề cao giá trị cá nhân. Nhiều thương hiệu như Vertu, Mobiado hay các dòng máy tùy biến từ iPhone, Samsung liên tục được nhập về để phục vụ nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu cho sự khác biệt.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, những mẫu điện thoại có giá từ 200 triệu đến hơn 1 tỉ đồng vẫn có đơn đặt hàng đều đặn, chứng tỏ thị trường ngách này đang phát triển ổn định.

Một số mẫu điện thoại xa xỉ bán chạy có thể kể đến như Quantum Flip, với mức giá dao động từ 129 triệu đến hơn 500 triệu đồng. Trong đó đáng chú ý là 2 phiên bản Black Obsidian Agate và Black Crocodile. Một bên nổi bật nhờ mặt lưng đá mã não quý hiếm, khung thép thủ công, một bên kết hợp da cá sấu cao cấp với thiết kế gập nhỏ gọn.

Khác với điện thoại phổ thông, smartphone xa xỉ thường tập trung vào yếu tố chế tác thủ công, hệ thống bảo mật ba lớp, từ mã hóa lượng tử đến chip bảo mật vật lý, giúp bảo vệ dữ liệu người dùng tốt hơn.

3. One UI 8.5 ngày càng giống iOS 26

Bản cập nhật One UI 8.5 được cho là sẽ tập trung nâng cấp các ứng dụng hệ thống, đơn cử như Quick Share và ứng dụng Phone. Quick Share, tính năng chia sẻ dữ liệu nhanh của Samsung, sẽ chuyển sang thiết kế thanh nổi dạng viên thuốc ở cuối màn hình, thay cho kiểu vuông vức trước đây. Thiết kế mới này không chỉ giúp giao diện gọn gàng hơn mà còn hỗ trợ tối ưu cho chia sẻ qua NFC.

Ứng dụng Phone cũng được làm mới với các nút chức năng chuyển sang dạng “squircle” (hình vuông bo tròn góc), tách biệt thay vì nằm trên một lớp phủ trong suốt như trước.

Thay đổi này giúp thao tác gọi điện trở nên trực quan và dễ sử dụng hơn, đồng thời mang lại cảm giác hiện đại giống với phong cách thiết kế của iOS.

Không dừng lại ở đó, menu Cài đặt và các trang quản lý thiết bị cũng được làm lại theo hướng tối giản, các mục được thu gọn, chữ nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo dễ nhìn. Các nút lựa chọn cũng được bổ sung hiệu ứng bóng mờ nhẹ, tạo chiều sâu cho giao diện. Những cải tiến này hứa hẹn sẽ xuất hiện đồng bộ trên nhiều ứng dụng hệ thống khác của Samsung.

4. Sinh viên tận dụng nền tảng số để trang trải cuộc sống đại học

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM (2023), hiện có khoảng 600.000 sinh viên đang theo học tại TP.HCM, con số này dự kiến tăng 10-13% mỗi năm, phần lớn là sinh viên đến từ các tỉnh thành khác. Đáng chú ý, chi phí sinh hoạt tại TP.HCM cao hơn nhiều so với mức sống tối thiểu và phải đối mặt với nhiều thử thách: Tìm chỗ ở, sắm sửa đồ dùng, lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp, và kiếm việc làm thêm để trang trải chi phí.

Theo Tổng cục Thống kê, mức sống tối thiểu năm 2024 của cả nước là 1,8 triệu đồng/người/tháng, nhưng tại TP.HCM, người dân cần khoảng 5,4 triệu đồng/người/tháng để trang trải các nhu cầu cơ bản.

Trong bối cảnh này, nhiều sinh viên phải tự cân đối chi tiêu, đặc biệt là mua sắm đồ đã qua sử dụng.

Mới đây, nền tảng Chợ Tốt đã khởi động chiến dịch “Vạn sự khởi đầu Tốt” nhằm cung cấp giải pháp từ thông tin nhà trọ gần trường, sản phẩm đã qua sử dụng giá hợp lý đến cơ hội tìm việc bán thời gian. Ngoài nền tảng trực tuyến, chương trình còn mở rộng bằng chuỗi sự kiện tại các trường đại học, giúp sinh viên trực tiếp trải nghiệm quy trình tìm phòng, mua sắm và ứng tuyển công việc.

Đáng chú ý, Chợ Tốt còn phát hành bộ “Passport vào đời”, cẩm nang hướng dẫn sinh viên những mẹo cơ bản trong thương lượng thuê trọ, mua sắm tiết kiệm và quản lý chi tiêu.

Tin công nghệ 23-9: Sinh viên tận dụng nền tảng số để trang trải cuộc sống đại học.

