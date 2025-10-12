Top mẫu xe máy Suzuki được mệnh danh 'nồi đồng cối đá'

(PLO)- Dưới đây là 10 mẫu xe máy Suzuki được mệnh danh "nồi đồng cối đá", độ bền vượt thời gian của nhà sản xuất Nhật Bản.

Suzuki DR650se (1996 - 2024)

Xe máy Suzuki này được trang bị động cơ 644cc làm mát bằng không khí SOHC xi-lanh đơn. Ảnh: Suzuki.



DR650SE có đời xe 1996 đến 2024 với giá trị thị trường khoảng 2.500 USD - 4.500 USD (tương đương khoảng 66 -119 triệu VND). Đây là một trong những nền tảng xe thể thao kép (dual-sport) lâu đời nhất, duy trì thiết kế cơ khí gần như nguyên vẹn kể từ năm 1996.

Hệ thống làm mát bằng không khí đơn giản và thiết kế chắc chắn giúp DR650SE được giới mê phượt ưa chuộng cho những chuyến phiêu lưu vùng sâu vùng xa, bởi lẽ nó giảm thiểu tối đa các điểm hỏng hóc tiềm ẩn. Về thông số kỹ thuật, xe máy Suzuki này được trang bị động cơ 644cc làm mát bằng không khí SOHC xi-lanh đơn, công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 38 LB-FT, hộp số 5 cấp và trọng lượng 366 pound.

Suzuki Hayabusa (1999 - 2007)

Xe máy Suzuki này có giá trị thị trường khoảng 3.000 USD-5.000 USD (tương đương khoảng 79-132 triệu đồng). Suzuki Hayabusa 1999 nổi tiếng về tốc độ, nhưng điều khiến nó trở thành huyền thoại là động cơ 1298cc không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ bền bỉ.

Các diễn đàn ghi nhận nhiều chủ sở hữu đã chạy hơn 160.000 km với động cơ thế hệ đầu tiên này. Độ bền của nó lớn đến mức Suzuki vẫn sử dụng một phiên bản cải tiến cho thế hệ thứ hai. Về thông số kỹ thuật, xe trang bị động cơ 1298cc 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, công suất 175 mã lực, mô-men xoắn 103 LB-FT, hộp số 6 cấp và trọng lượng 546 pound.

Suzuki DR-z400s (2000 - 2025)

Mẫu xe máy Suzuki này được ca ngợi nhờ mô-men xoắn mạnh mẽ, thiết kế đơn giản và có bộ khởi động điện. Ảnh: Suzuki.



DR-Z400S có đời xe 2000 đến 2025 với giá trị thị trường khoảng 1.700 USD-3.650 USD (tương đương khoảng 45-96 triệu đồng). Mẫu xe máy Suzuki này được ca ngợi nhờ mô-men xoắn mạnh mẽ, thiết kế đơn giản và có bộ khởi động điện. Động cơ xi-lanh đơn 398cc làm mát bằng chất lỏng được xây dựng để chịu đựng mọi điều kiện khắc nghiệt.

Thiết kế động cơ này hầu như không thay đổi trong hơn hai thập kỷ. Về thông số kỹ thuật, xe trang bị động cơ 398cc xi-lanh đơn làm mát bằng chất lỏng, công suất 39,7 mã lực, mô-men xoắn 28,8 LB-FT, hộp số 5 cấp và trọng lượng 291 pound.

Suzuki SV650 (2003 - 2016)

SV650 có đời xe 2003 đến 2016 với giá trị thị trường khoảng 2.500 USD-4.500 USD (tương đương khoảng 66-119 triệu đồng). SV650 2003 nổi bật nhờ việc áp dụng công nghệ phun xăng điện tử EFI, cải thiện đáng kể độ tin cậy của nền tảng V-Twin 645cc. Động cơ này nổi tiếng với khả năng vận hành bền bỉ trên gần 100.000 km.

Một phiên bản tinh chỉnh của động cơ này vẫn đang được sử dụng trên các mẫu xe hiện tại. Về thông số kỹ thuật, xe máy Suzuki này được trang bị động cơ 645cc V-twin 90 độ làm mát bằng chất lỏng, công suất 73,4 mã lực, mô-men xoắn 47,2 LB-FT, hộp số 6 cấp và trọng lượng 417 pound.

Suzuki V-Strom 650 (2004 - 2011)

Xe máy Suzuki sử dụng động cơ V-Twin 645cc từ SV650. Ảnh: Suzuki



V-Strom 650 có đời xe 2004 đến 2011 với giá trị thị trường khoảng 3.000 USD-5.000 USD (tương đương khoảng 79-132 triệu đồng). V-Strom 650 2004 là huyền thoại trong giới xe địa hình và thường được công nhận là một trong những chiếc xe máy Suzuki đáng tin cậy nhất từng được chế tạo.

Xe máy Suzuki sử dụng động cơ V-Twin 645cc từ SV650. Nhiều chủ sở hữu tự hào chia sẻ quãng đường di chuyển vượt quá 100.000 km, biến nó thành vị vua thực sự về độ bền. Về thông số kỹ thuật, xe trang bị động cơ 645cc V-twin 90 độ làm mát bằng chất lỏng, công suất 66,6 mã lực, mô-men xoắn 45,5 LB-FT, hộp số 6 cấp và trọng lượng 485 pound.

Suzuki GSX-R750 (2006 - 2020)

Trong số các mẫu xe supersport, GSX-R750 đã xây dựng được danh tiếng vững chắc về độ tin cậy. Mẫu 2006 nổi bật nhờ sự cân bằng lý tưởng giữa sức mạnh và độ bền. Động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 750cc của xe nổi tiếng với sức mạnh cơ học và độ bền lâu dài.

Về thông số kỹ thuật, xe trang bị động cơ 749cc 4 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 64 LB-FT, hộp số 6 cấp và trọng lượng 359 pound.

