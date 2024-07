Lái xe tải không thắt dây an toàn còn xài bằng lái, CMND giả 17/07/2024 18:35

(PLO)- Khai với công an, Trí cho biết giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân bị công an tạm giữ là giấy tờ giả mà Trí mua lại với số tiền 10 triệu đồng để đi lái xe thuê.

Ngày 17-7, Công an TP Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Trí (25 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Ngọc Trí bị Công an TP Tây Ninh bắt giữ theo lệnh truy nã

Nguyễn Ngọc Trí bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, tháng 2-2020, tại Quốc lộ 22B, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Nguyễn Ngọc Trí lái xe tải không thắt dây an toàn nên dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Qua kiểm tra, Nguyễn Ngọc Trí xuất trình giấy phép lái xe hạng B2 và giấy chứng minh nhân dân mang tên một người khác, trên giấy tờ có dán hình của Trí.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo thông tin giấy tờ do Nguyễn Ngọc Trí cung cấp.

Khai với công an, Trí cho biết giấy phép lái xe và giấy chứng minh nhân dân bị công an tạm giữ là giấy tờ giả mà Trí mua lại với số tiền 10 triệu đồng để đi lái xe thuê.

Trong khi chờ kết luận giám định giấy tờ của cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Trí đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 23-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Trí về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” nhưng Nguyễn Ngọc Trí trốn khỏi địa phương.

Ngày 1-7, Công an TP Tây Ninh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Trí. Sau thời gian truy tìm, Công an TP Tây Ninh phát hiện và bắt giữ Trí khi người này đang trốn ở phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.