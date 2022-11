Làm 5 sổ hồng giả mang đi lừa vay tiền

(PLO)- Hòa lên mạng xã hội tìm người làm năm sổ hồng giả rồi đem thế chấp vay tiền ngân hàng và các hộ dân cùng địa phương.

Ngày 8-11, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trương Minh Hòa (25 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như PLO đã đưa tin, ngày 10-11-2021, Hòa mang giấy chứng nhận đứng tên Trương Minh Hòa đến Văn phòng Công chứng Hoàng Gia, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên làm thủ tục công chứng chuyển nhượng cho người khác.

Qua kiểm tra, công chứng viên phát hiện GCN nói trên có dấu hiệu làm giả nên trình báo công an. Sau đó Hòa bị Công an TP Long Xuyên khởi tố tội về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ, chức.

Điều tra mở rộng cho thấy khoảng tháng 5-2021, để có tiền tiêu xài Hòa nảy sinh ý định tìm kiếm nơi làm giấy GCN giả mang đi thế chấp cho các hộ dân và ngân hàng.

Hoà lên mạng xã hội tìm người làm năm GCN giả mang tên Hoà. Từ tháng 7 đến tháng 10-2021, Hòa mang bốn giấy giả vay của ông NHR và bà LNT (cùng ngụ xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) số tiền 370 triệu đồng.

Sau đó Hòa đã trả ông R 100 triệu đồng và lấy lại một giấy giả đem về đốt bỏ. Phía ông R và bà T cũng có đơn tố giác Hòa đến công an.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Công chứng viên báo công an bắt giữ thanh niên bán đất bằng sổ hồng giả (PLO)- Hòa mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến văn phòng công chứng làm thủ tục bán cho người khác thì bị công chứng viên phát hiện là giấy giả.

HẢI DƯƠNG