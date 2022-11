Lâm Đồng kiến nghị sớm triển khai hai dự án cao tốc nối Liên Khương và các tỉnh

Chiều 20-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp cho biết, đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng có 18/19 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, kinh tế tiếp tục tăng cao so cùng kỳ; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; thu ngân sách vượt kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, số doanh nghiệp thành lập mới tăng; công tác quản lý, bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực; đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; kinh doanh hàng hóa, hoạt động du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng địa phương vẫn còn những hạn chế. Trong đó, tình hình sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong bối cảnh giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao...

Công tác quản lý, bảo vệ rừng còn diễn biến phức tạp, để xảy ra một số vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng nổi cộm; còn tình trạng tiếp tay, bao che của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thay mặt chính quyền tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đề xuất Thủ tướng xem xét, hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Cạnh đó, Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, sớm triển khai dự án đường cao tốc Nha Trang - Liên Khương, Liên Khương- Buôn Ma Thuột theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Thủ tướng và các bộ, ngành ưu tiên cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường quan trọng: Tuyến Quốc lộ 27 kết nối các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Ninh Thuận; tuyến đường Quốc lộ 55 nối tỉnh Bình Thuận…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Lâm Đồng sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội để phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt về du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao trong khu vực Tây Nguyên. Phân tích tiềm năng, thế mạnh, lợi thế riêng có và những hạn chế của tỉnh, Thủ tướng cho rằng tỉnh cần dự báo, chuẩn bị tâm thế, nhận thức để có hành động phù hợp với tình hình.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với phân bổ nguồn lực; nâng cao khả năng thực thi của cấp dưới, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy vì nhân dân phục vụ, không sợ trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám nói, nói đi đôi với làm, làm phải có hiệu quả...; chống tiêu cực, tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, làm việc với ban lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm và Ga Đà Lạt.

6 chỉ tiêu mà Lâm Đồng hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm: Tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng 11,84% (KH 6 - 7%); Cơ cấu kinh tế: Ngành nông, lâm, thủy chiếm 38,74% (KH 39,4 - 39,8%), ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 20,3% (KH 20,4 - 20,6%), ngành dịch vụ chiếm 40,96% (KH 39,6 - 40,2%); GRDP bình quân đầu người 75,3 triệu đồng (KH 71,5 - 73 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,2% (KH 6 - 7%); Tổng thu NSNN trên địa bàn 13.000 tỷ đồng (KH 11.000 tỷ đồng), tăng 18,1%, bằng 118,2% dự toán địa phương; trong đó, thu từ thuế, phí 8.048 tỷ đồng (KH 6.300 tỷ đồng), tăng 21,2%, đạt 127,7% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu 886,7 triệu USD (KH 815 triệu USD), tăng 27,3% so cùng kỳ. Khách du lịch đạt 7 triệu lượt, tăng 340% so cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế 150 nghìn lượt, đạt 100% kế hoạch, tăng 700%; khách qua đăng ký lưu trú 5,5 triệu lượt (KH 5 triệu lượt khách), đạt 110% kế hoạch, 300% so cùng kỳ.