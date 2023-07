Lâm Đồng: Quản lý Thị trường thu giữ hơn 2 tạ thực phẩm đông lạnh trôi nổi

(PLO)- Hơn 200 kg nội tạng trôi nổi của một công ty kinh doanh thực phẩm đông lạnh vừa bị Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng thu giữ.

Ngày 11-7, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa phát hiện, thu giữ 212 kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Công ty CP WE Việt Nam, số 67 đường An Bình, TP Đà Lạt.

Trước đó, Đội QLTT số 1 tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an và Phòng Y tế TP Đà Lạt kiểm tra đột xuất Công ty WE, phát hiện 212 kg các loại thực phẩm đông lạnh đóng gói gồm phi lê nai, dẻ sườn bò, thịt đà điều, vú heo, cá hồi.

Các loại thực phẩm nói trên không rõ nguồn gốc xuất xứ, chứng từ kèm theo.

Lãnh đạo Chi Cục QLTT cho biết thời điểm kiểm tra, Công ty WE không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngoài việc tịch thu, tiêu hủy theo quy định, Chi cục QLTT tỉnh Lâm Đồng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt Công ty WE, mức phạt đề xuất là 71 triệu đồng.

Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vụ 'vú heo trôi nổi thành nầm bò quán nhậu' (PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an và các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc... sau loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM.

VÕ TÙNG