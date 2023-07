Lâm Đồng chỉ đạo xử lý vụ 'vú heo trôi nổi thành nầm bò quán nhậu'

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an và các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc... sau loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 10-7, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo các sở ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là động thái mới nhất sau loạt bài phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong văn bản gửi các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng nêu: những ngày qua, có nhiều thông tin phản ánh các trường hợp kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh gây ảnh tới sức khoẻ của người tiêu dùng, đặc biệt là nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM trong loạt bài điều tra "Cả tấn vú heo trôi nổi từ Trung Quốc thành nầm bò trong quán nhậu tại Đà Lạt, Đà Nẵng”.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt là các vi phạm trong kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Đồng thời các cơ quan chức năng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm và việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và thông tin kịp thời để cảnh báo cho người dân.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm dựa vào kinh doanh, tiêu thụ tại các chợ, cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

Phát hiện, xử lý nghiêm, tiêu hủy các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sản phẩm không bảo đảm về an toàn thực phẩm, sản phẩm thực phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong quá trình kiểm tra, kiểm soát an toàn, trật tự giao thông, chú trọng kiểm tra các phương tiện vận chuyển sản phẩm thực phẩm đưa vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.

Ngăn nội tạng động vật bẩn lên bàn nhậu: Mức xử phạt chưa đủ mạnh (PLO)- Dù đã có quy định để xử phạt đối với một số hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm, thế nhưng đã đến lúc lập các rào cản hữu hiệu hơn để nước chúng ta không thành là nơi tiêu thụ các loại phế phẩm động vật bẩn từ khắp nơi trên thế giới đổ về.

Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các sở chuyên ngành xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; tiến hành khởi tố các vụ án có vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm. Kịp thời đưa tin, phản ánh trung thực về các hoạt động không bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm cảnh báo cho người dân...

MINH HẬU