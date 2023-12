Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 20-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với bà Trương Thị Sen (49 tuổi, ngụ xã Hoà Khánh, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bà Sen bị khởi tố bắt tạm giam vì làm sổ đỏ giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, tháng 10-2019, bà Hà Thị Lệ Phương (59 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) thỏa thuận cùng bà Sen mua ba thửa đất với tổng giá trị 1,5 tỉ đồng tại xã Cư Prao, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thỏa thuận, bà Phương và bà Sen mỗi người góp 750 triệu đồng. Sau đó, bà Phương đã chuyển cho bà Sen tổng cộng 560 triệu đồng để thanh toán tiền mua đất.

Ngày 10-10-2019, bà Sen trực tiếp gặp người bán đất để làm hợp đồng chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, một thời gian sau bà Sen không trả đủ tiền nên vợ chồng người bán đất đã lấy lại các giấy tờ liên quan.

Để bà Phương tin tưởng, bà Sen đặt làm giả hai sổ đỏ đứng tên bà Phương rồi giao cho người này quản lý. Đối với số tiền mà bà Phương đã đưa, bà Sen chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Khi phát hiện sổ đỏ đứng tên mình bị làm giả, bà Phương nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo bà Sen.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

TIẾN THOẠI