Làm rõ clip, hình ảnh bạo hành trẻ em tại một cơ sở giữ trẻ mầm non ở Bình Thuận 18/09/2024 11:39

(PLO)- Rất nhiều người phẫn nộ khi xem clip, hình ảnh vụ bạo hành trẻ em của một cơ sở giữ trẻ mầm non tại Bình Thuận.

Ngày 18-9, trao đổi với PLO, ông Đặng Thanh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang giao Công an huyện Hàm Thuận Bắc xác minh, làm rõ việc bạo hành trẻ em tại cơ sở giữ trẻ ở thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc.

Đứa bé bị bảo mẫu lớn tuổi đá ngã cắm đầu xuống nệm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hai clip và một số hình ảnh về một cháu bé bị bạo hành tại một cơ sở giữ trẻ với nhiều vết bầm trên vùng lưng, đùi.

Các clip nói trên ghi từ camera được xác định tại cơ sở giữ trẻ mầm non ở khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm do bà K (59 tuổi) làm chủ. Thời điểm xảy ra vụ bạo hành có khoảng hơn 20 trẻ mầm non đang ngủ trưa.

Clip đầu tiên dài khoảng 40 giây ghi lúc 12 giờ 3 phút ngày 16-9 cảnh một bảo mẫu lớn tuổi tát nhiều lần vào mặt bé trai mặc đồ thun khoảng 3 tuổi. Bé trai này vừa khóc vừa đi về chỗ ngủ của mình thì bảo mẫu này tiếp tục dùng gối đánh vào lưng khiến đứa bé này ngã xuống và dùng chân đá tiếp đứa bé xuống chỗ ngủ.

Clip thứ 2 dài hơn 1 phút ghi lúc 12 giờ 7 phút ngày 16-9, cũng người bảo mẫu nói trên liên tục ngắt, nhéo một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, thậm chí người bảo mẫu này còn dùng gối đè lên mặt đứa bé. Sau đó có một bảo mẫu khác liên tục dùng tay kéo đứa bé gái nằm xuống khá thô bạo…

Bé TKQ bị bảo mẫu đè gối lên mặt. Ảnh cắt từ clip

Được biết, đây cũng là đứa bé được phụ huynh chụp ảnh có vết bầm trên vùng lưng, đùi và được xác định là bé TKQ, sinh tháng 2-2023.

Hiện trên mạng xã hội đang rất phẫn nộ với những hình ảnh, clip bạo hành trẻ em nói trên. Được biết, đây là cơ sở giữ trẻ có giấy phép đã hoạt động khoảng 20 năm qua tại thị trấn Ma Lâm.